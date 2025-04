Borsa di Milano debole Ftse Mib in calo | bancari in rosso Campari in crescita

Borsa di Milano si conferma debole a metà seduta con il Ftse Mib che cede lo 0,36% a 37.742 punti. Lo spread tra Btp e Bund resta piatto a 111 punti base e anche il rendimento del decennale non si muove dal 3,57%.A pesare sono le vendite sui bancari mentre gli acquisti valorizzano Campari (+4,7%) che segue la scia al settore e il balzo di Remy Cointreau dopo che le vendite negli Usa si sono riprese dando respiro all'azienda che all'inizio dell'anno ha dovuto fare i conti con delle difficoltà. Tra gli altri corre Recordati (+2,49%). E, a seguire, Stellantis (+1,5%). Il gruppo nel primo trimestre ha indicato ricavi in calo ma, allo stesso tempo, ha confermato il nuovo ad entro la prima metà dell'anno mentre ha sospeso le stime finanziarie per l'incertezza dei dazi.Quanto ai bancari la maglia nera è di Unicredit (-2,15%) al centro del risiko con l'ops su Banco Bpm dopo i paletti del Golden Power. 🔗 Quotidiano.net - Borsa di Milano debole, Ftse Mib in calo: bancari in rosso, Campari in crescita Ladisi confermaa metà seduta con ilMib che cede lo 0,36% a 37.742 punti. Lo spread tra Btp e Bund resta piatto a 111 punti base e anche il rendimento del decennale non si muove dal 3,57%.A pesare sono le vendite suimentre gli acquisti valorizzano(+4,7%) che segue la scia al settore e il balzo di Remy Cointreau dopo che le vendite negli Usa si sono riprese dando respiro all'azienda che all'inizio dell'anno ha dovuto fare i conti con delle difficoltà. Tra gli altri corre Recordati (+2,49%). E, a seguire, Stellantis (+1,5%). Il gruppo nel primo trimestre ha indicato ricavi inma, allo stesso tempo, ha confermato il nuovo ad entro la prima metà dell'anno mentre ha sospeso le stime finanziarie per l'incertezza dei dazi.Quanto aila maglia nera è di Unicredit (-2,15%) al centro del risiko con l'ops su Banco Bpm dopo i paletti del Golden Power. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Borsa di Milano chiude debole: Ftse Mib sotto i 39mila punti, Leonardo in calo - La Borsa di Milano archivia fiacca (-0,16%) la prima seduta della settimana con la lente ai dazi in programma dal 2 aprile. Il Ftse Mib perde i 39mila punti con le vendite in particolare su Leonardo(-2,35%) e, a seguire, Campari e A2a (entrambe -1,58%) ed Enel (-1,34%). In testa al listino Mediolanum (+2,12%) con l'overweight di JpMorgan. Buon passo di Tim (+2,06%) dopo che Vivendi ha ceduto venerdì scorso sul mercato oltre il 5 per cento. 🔗quotidiano.net

Borsa, Milano apre in forte calo: Ftse Mib -2,68% - Apertura in forte calo per la Borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib in ribasso del 2,68% in scia ai listini asiatici, dopo l’entrata in vigore dei nuovi dazi Usa alla Cina. L’indice Ftse Mib si attesta a 32.753,72 punti, trainato al ribasso dalle performance negative di Buzzi (-5,18%), A2a (-4,51%), Eni (-4,44%) e Saipem (-4,4%). 🔗lapresse.it

Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,36% - La seduta a Piazza Affari si apre in rialzo. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,36% a quota 38.466 punti. Sugli scudi Tim che rimbalza (+3,1% a 0,28 euro). Bene anche i titoli del risiko bancario con Banco Bpm om progresso dello 0,52%, Unicredit dello 0,25% e Generali che sale dello 0,68 per cento. 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Borsa di Milano debole, Ftse Mib in calo: bancari in rosso, Campari in crescita; Borse, Europa prosegue il rally. Milano debole ma brillano Campari e Stellantis; Borsa di Milano: Ftse Mib in leggero rialzo, Campari e Mps in testa; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo del 2,4%, rally di Stellantis. L’euro storna dopo i dati macro Usa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Borsa di Milano debole, Ftse Mib in calo: bancari in rosso, Campari in crescita - La Borsa di Milano fatica a metà seduta con il Ftse Mib in calo e bancari in difficoltà, mentre Campari e Stellantis registrano guadagni. 🔗quotidiano.net

Borsa di Milano: Ftse Mib in leggero rialzo, Campari e Mps in testa - La Borsa di Milano chiude positiva con Ftse Mib a +0,14%. Campari e Mps guidano i rialzi, mentre Eni e Banco Bpm risultano deboli. 🔗msn.com

Borsa: Milano chiude debole (-0,24%), giù Moncler e Banco Bpm - Ha chiuso in ribasso Piazza Affari nell'ultima seduta prima del ponte di Pasqua, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,24% a 35.980 punti, nel giorno dell'annunciato taglio dei tassi della Bce. (ANSA) ... 🔗msn.com