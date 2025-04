Lanazione.it - "Bori come il mega direttore di Fantozzi..."

Nella piena noncuranza delle regole che definiscono i rapporti tra enti e lavoratori, i per mano dell’assessore regionale al Personale, Tommaso, lunedì è andato in scena l’ennesimo episodio di arroganza (mista a preoccupante mancanza di trasparenza) dell’attuale giunta regionale. Una spavalderia nella gestione della cosa pubblica che va a braccetto con la scarsa conoscenza delle procedure a cui è fondamentale attenersi quando si ricoprono certi ruoli". E’ quanto afferma il consigliere regionale di Forza Italia, Andrea Romizi, criticando l’iniziativa di convocare i dipendenti davanti alla sede del Broletto. "Neanche ildiana memoria lo avrebbe fato" dice l’ex sindaco di Perugia."Boiri non tiene conto delle rappresentanze sindacali, del loro determinante ruolo nella relazione con i lavoratori e quei principi di “partecipazione consapevole” e “dialogo costruttivo e trasparente” su cui si fonda il Contratto collettivo nazionale del lavoro. 🔗 Lanazione.it