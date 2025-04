Borderlands 4 | un trailer un lungo video gameplay e tutte le novità svelate allo State of Play

Borderlands 4 torna a far parlare di sé con un lungo video gamePlay che mostra per la prima volta in azione alcuni dei suoi elementi chiave. Il trailer, mostrato durante lo State of Play e ricco di azione ed ambientato sul nuovo e pericoloso pianeta Kairos, ha rivelato una valanga di novità, a partire da due dei quattro nuovi Vault Hunters: Vex, una Sirena in grado di evocare minion spettrali e manipolare energia elementale, e Rafa, un ex-soldato con una tuta Exo in grado di materializzare armi sul campo. Entrambi dispongono di tre abilità principali personalizzabili, ognuna supportata da un albero delle abilità ancora più articolato e vario rispetto al passato.Grazie al PlayStation Blog scopriamo che il pianeta Kairos è al centro della trama: un mondo lacerato dalla tirannia del Timekeeper, un despota che per secoli ha controllato la popolazione tramite impianti cibernetici chiamati Bolts e un esercito di androidi noti come The Order.

