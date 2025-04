Bonucci futuro in panchina? | Dovesse scattare il fuoco l’obiettivo sarà una grande squadra o la Nazionale Conte e Mancini i miei riferimenti

Bonucci ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Vivo Azzurro Tv in cui si è soffermato sulle principali vicende del calcio italiano. Nel corso della chiacchierata, l'ex difensore di Juventus e Nazionale (tra le altre) ha anche parlato del suo futuro, aprendo alla possibilità di cimentarsi nella carriera di allenatore.Le parole di Leonardo Bonucci«futuro da allenatore? L'idea c'è. Al momento sto studiando per prepararmi al corso Uefa A, che mi consentirebbe di poter allenare le formazioni giovanili fino all'Under 20 e le Prime Squadre in Serie C», ha esordito l'ex bianconero. «Se Dovesse scattare davvero quel fuoco dentro, quello stesso fuoco che mi ha spinto a voler fare il calciatore, l'obiettivo sarà quello di guadagnarmi la possibilità di allenare un giorno una grande squadra, magari anche la Nazionale», ha aggiunto.

