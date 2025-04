Bono | Stories of Surrender in arrivo il primo film disponibile in Apple Immersive Video

Bono: Stories of Surrender, in arrivo il primo film disponibile in Apple Immersive VideoApple Original films ha presentato il trailer di Bono: Stories of Surrender, il nuovo documentario evento che offre un’esplorazione visiva lirica e audace dell’omonimo one-man show di Bono, in arrivo il 30 maggio su Apple TV+. Basato sull’autobiografia “Surrender: 40 canzoni, una storia” e dal tour teatrale che la accompagna, il film è prodotto da RadicalMedia e Plan B Entertainment, con la regia di Andrew Dominik.“Bono: Stories of Surrender” è una vivida rivisitazione del one-man show di Bono, acclamato dalla critica, ”Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief.”, in cui Bono apre il sipario al racconto di una vita straordinaria: la sua famiglia, gli amici e la fede che lo ha sfidato e sostenuto, rivelando storie personali sul suo percorso di figlio, padre, marito, attivista e rockstar. 🔗 of, inilinOriginals ha presentato il trailer diof, il nuovo documentario evento che offre un’esplorazione visiva lirica e audace dell’omonimo one-man show di, inil 30 maggio suTV+. Basato sull’autobiografia “: 40 canzoni, una storia” e dal tour teatrale che la accompagna, ilè prodotto da RadicalMedia e Plan B Entertainment, con la regia di Andrew Dominik.“of” è una vivida rivisitazione del one-man show di, acclamato dalla critica, ”of: An Evening of Words, Music and Some Mischief.”, in cuiapre il sipario al racconto di una vita straordinaria: la sua famiglia, gli amici e la fede che lo ha sfidato e sostenuto, rivelando storie personali sul suo percorso di figlio, padre, marito, attivista e rockstar. 🔗 Cinefilos.it

