Bonan | Inter calo psicologico e fisico nelle ultime tre Barcellona vulnerabile

Bonan ha offerto un'analisi lucida e profonda del momento difficile che attraversano i nerazzurri, reduci da tre sconfitte consecutive senza segnare. Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista ha sottolineato le cause di questa improvvisa involuzione della squadra di Simone Inzaghi.calo FISIOLOGICO? – Alessandro Bonan analizza così il momento dell'Inter, puntando anche il dito contro le difficoltà di alcuni singoli, in particolare Joaquín Correa:: «L'Inter si è persa improvvisamente, un po' per sfortuna e un po' per responsabilità. Si è persa soprattutto dal punto di vista psicologico, oltre che fisico: ha pagato la partita di Coppa Italia col Milan. Non mi aspettavo giocasse così male anche contro la Roma. Ora dovrà recuperare le forze, recuperare soprattutto Thuram perché l'Inter è una squadra che più di tutte ha bisogno di avere i due attaccanti titolari perché le riserve non danno quasi niente.

