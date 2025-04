Bologna tariffario dei pusher sul muro in piazza della Pace

tariffario, con i prezzi aggiornati al dettaglio, di hashish e cocaina ben illustrati su un muro di Bologna 🔗Imolaoggi.it Imolaoggi.it - Bologna, tariffario dei pusher sul muro in piazza della Pace Un, con i prezzi aggiornati al dettaglio, di hashish e cocaina ben illustrati su undi

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Pusher in monopattino e rete di spaccio davanti all'università di Bologna: così veniva distribuita la droga - Cinque arresti per spaccio a Bologna: operazione della Polizia in zona universitaria. Fermati cittadini stranieri con droga. 🔗notizie.virgilio.it

Pagelle Venezia-Bologna 0-1: Orsolini da nazionale, Skorupski un muro - Continua inarrestabile la corsa Champions del Bologna che batte 1-0 il Venezia al ‘Penzo’ con una prodezza di Orsolini e si conferma al quarto posto. La sfida si sblocca subito nella ripresa, col cross di Cambiaghi e la magia di Orsolini: tiro al volo che non lascia scampo a Radu, al 48? è 1-0. Si ripete l’esultanza dell’esterno, che bussa alla telecamera. Forse un messaggio a Spalletti: dal 2022/23 nessun azzurro ha segnato quanto l’esterno rossoblù. 🔗sportface.it

Droga al posto dei cioccolatini, scoperto lo stratagemma del pusher arrestato a Bologna - Un cittadino tunisino è stato denunciato a Bologna per droga: hashish nascosto in cioccolatini. Operazione della Polizia di Stato. 🔗notizie.virgilio.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il tariffario dei pusher in piazza della Pace. Sul muro i prezzi aggiornati di coca e hashish; Maxi rissa e minacce tra ragazzini: Allarme sicurezza, più vigilanza; Accoltellato in San Donato, trovato l’aggressore. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il tariffario dei pusher in piazza della Pace. Sul muro i prezzi aggiornati di coca e hashish - Un tariffario con i prezzi aggiornati. Al dettaglio. Di hashish e cocaina. Ben illustrati su un muro di piazza ... 🔗msn.com

Pusher in monopattino e rete di spaccio davanti all'università di Bologna: così veniva distribuita la droga - È di cinque arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Bologna, dove cittadini stranieri sono stati fermati per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta ieri in ... 🔗virgilio.it