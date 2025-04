Bologna punta al quarto posto e Coppa Italia | Castro fondamentale per il successo

Bologna in corsa per il quarto posto e la Coppa Italia: impresa che vale doppio, se si considera che da un mese e mezzo a questa parte Italiano deve fare a meno di quella che è stata la sua punta titolare: Santiago Castro. Non è un dettaglio, anzi. L’argentino, a Udine, si è fatto bastare dieci minuti per ricordare a tutti quanto sia fondamentale e quanto manchi, nonostante non sia al cento per cento: ingresso e colpo di testa che sarebbe valso l’assist numero nove in stagione (e il sesto in campionato), se Orsolini non avesse spedito alto il colpo di testa in tuffo a due passi dalla porta. Nove assist a cui aggiungono 10 gol stagionali, 8 dei quali in Serie A.Il balletto sulla condizione continua. E’ al 55 per cento della condizione. Il problema è che a Casteldebole hanno la sensazione che continui a zoppicare leggermente, che non riesca più ad allenarsi con la tranquillità e l’intensità che aveva preceduto l’infortunio. 🔗 Sport.quotidiano.net - Bologna punta al quarto posto e Coppa Italia: Castro fondamentale per il successo in corsa per ile la: impresa che vale doppio, se si considera che da un mese e mezzo a questa parteno deve fare a meno di quella che è stata la suatitolare: Santiago. Non è un dettaglio, anzi. L’argentino, a Udine, si è fatto bastare dieci minuti per ricordare a tutti quanto siae quanto manchi, nonostante non sia al cento per cento: ingresso e colpo di testa che sarebbe valso l’assist numero nove in stagione (e il sesto in campionato), se Orsolini non avesse spedito alto il colpo di testa in tuffo a due passi dalla porta. Nove assist a cui aggiungono 10 gol stagionali, 8 dei quali in Serie A.Il balletto sulla condizione continua. E’ al 55 per cento della condizione. Il problema è che a Casteldebole hanno la sensazione che continui a zoppicare leggermente, che non riesca più ad allenarsi con la tranquillità e l’intensità che aveva preceduto l’infortunio. 🔗 Sport.quotidiano.net

