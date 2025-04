Bologna Juve le prime idee di Tudor in attacco e in difesa Cosatti | Da Conceicao a Douglas Luiz passando per Savona e Cambiaso Su Koopmeiners e Vlahovic…

Bologna Juve, le prime idee di Tudor in attacco e in difesa. Cosatti analizza così le possibili scelte

Francesco Cosatti è intervenuto a Sky Sport per analizzare quella che potrebbe essere la formazione della Juve che sarà molto rimaneggiata contro il Bologna.

BOLOGNA JUVE – «Koopmeiners e Vlahovic rimangono in dubbio. Davanti potrebbe esserci un attacco stravolto con Kolo Muani e Nico Gonzalez ma magari anche Conceicao o Douglas Luiz sulla trequarti. In difesa, dopo l'assenza di Kelly, potrebbe toccare a Savona o Cambiaso insieme a Kalulu e Renato Veiga.

