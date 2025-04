Bologna Juve Italiano sorride in vista del match contro i bianconeri | recuperato un titolare Novità anche su Ndoye

Bologna Juve, Italiano sorride in vista del match contro i bianconeri: tutte le Novità dopo l’allenamento odiernoArrivano importanti aggiornamenti dopo l’allenamento odierno del Bologna. Come riportato dal club emiliano, Casale ha recupero dall’infortunio e sarà presente per il match contro la Juve. Lavoro differenziato per Ndoye che non dovrebbe recuperare per il match.COMUNICATO – «Sono ripresi oggi gli allenamenti della squadra in preparazione a Bologna-Juventus: corsa e palestra per i più impiegati a Udine, partitella a campo ridotto per gli altri. Nicolò Casale è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, seduta differenziata per Emil Holm e Dan Ndoye; terapie per Estanis Pedrola». .com 🔗 Juventusnews24.com - Bologna Juve, Italiano sorride in vista del match contro i bianconeri: recuperato un titolare. Novità anche su Ndoye indel: tutte ledopo l’allenamento odiernoArrivano importanti aggiornamenti dopo l’allenamento odierno del. Come riportato dal club emiliano, Casale ha recupero dall’infortunio e sarà presente per illa. Lavoro differenziato perche non dovrebbe recuperare per il.COMUNICATO – «Sono ripresi oggi gli allenamenti della squadra in preparazione antus: corsa e palestra per i più impiegati a Udine, partitella a campo ridotto per gli altri. Nicolò Casale è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, seduta differenziata per Emil Holm e Dan; terapie per Estanis Pedrola». .com 🔗 Juventusnews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bologna Juve, Italiano perde due titolarissimi per la sfida contro i bianconeri? C’è lesione: il comunicato ufficiale - di Redazione JuventusNews24Bologna Juve, Italiano perde due titolarissimi per il big match contro i bianconeri: tutti i dettagli e il comunicato Due infortuni pesanti per il Bologna di Italiano, rivale diretta della Juve per la lotta Champions: si fermano Skorupski e Ferguson per ben tre settimane. Proveranno a recuperare per la sfida contro la Juve in programma nella prima settimana di maggio. COMUNICATO – «Gli esami a cui sono stati sottoposti Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado dell’adduttore destro, e una lesione di basso ... 🔗juventusnews24.com

Saputo: “Thiago Motta? Mi fa pena. È lui che ha voluto andare alla Juve e mi ha deluso. Il Bologna è fortunato ad avere Italiano” - Thiago Motta pare non aver lasciato un bel ricordo nemmeno a Bologna, dove almeno sul campo ha ottenuto risultati incredibili. Il presidente Joey Saputo a OmniNews ha confessato di essere rimasto “deluso da ciò che è stato fatto da parte della Juve e di Thiago”, ovvero dal modo in cui il tecnico se n’è andato. “Non mi è piaciuto come Motta ci ha lasciati, perché è lui ad essere andato via, non siamo stati noi a cambiarlo: io avrei continuato. 🔗ilfattoquotidiano.it

Italiano in vista di Bologna Juve: «Contro i bianconeri sarà uno spareggio, servirà massima concentrazione. Ecco cosa dovremo fare» - di Redazione JuventusNews24Italiano in vista di Bologna Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei felsinei dopo il pareggio contro l’Udinese L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro l’Udinese in vista del match contro la Juve. PAROLE – «La reazione è stata importante, abbiamo finito in crescendo. Non spariamo dalle partite e questo è il nostro cavallo di battaglia. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Il Bologna e la Lazio si fermano, la Juventus sorride: resta quarta da sola prima degli scontri diretti; Bologna, solo pari a Udine: scivola al 5° posto. Sorride la Juve, a +1 prima dello scontro diretto; Italiano sorride con un Moro ritrovato (Stadio); Udinese-Bologna finisce 0 a 0. Sorridono i bianconeri che restano al quarto posto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bologna, Italiano: 'Con la Juventus uno spareggio, in Champions andrà chi...' - Verso Bologna-Juventus, le parole di Italiano Il Bologna pareggia 0-0 in trasferta contro l'Udinese e lascia due punti nella corsa Champions perdendo il quarto posto ai danni della Juventus che dopo q ... 🔗informazione.it

La Juve sorride con Nico e Kolo, ma c’è la sciocchezza di Yildiz: rischia due giornate - Il turco, espulso per la gomitata a Bianco, rischia di saltare Bologna e Lazio: un errore grave. Intanto la squadra vince e si rilancia per il quarto posto. Tudor soddisfatto. Si cresce nella sofferen ... 🔗msn.com

Italiano: "Bologna-Juve spareggio Champions, tiriamo fuori tutto" - Il Bologna non si riprende il quarto posto, l'Udinese la ferma: e' 0-0 nel posticipo della 34esima giornata. Pioggia d'assenze per entrambe le squadre: out Lucca, Thauvin e Ndoye, squalificati Bijol e ... 🔗informazione.it