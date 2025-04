Bologna Juve chi gioca in difesa insieme a Kalulu e Renato Veiga? Tudor ha queste due idee | e spunta una novità per l’attacco Le ultimissime

Bologna Juve, chi gioca in difesa insieme a Kalulu e Renato Veiga? Tutti gli aggiornamenti dopo l’allenamento odiernoLa Juve prepara la partita contro il Bologna con molte assenze soprattutto in difesa. Tudor dovrà pensare a una difesa inedita e molto rimaneggiata per quella che sarà una delle partite decisive in vista della prossima qualificazione in Champions League.Secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe essere uno tra Cambiaso e Savona a giocare nella difesa a tre insieme a Renato Veiga e Kalulu. In attacco, alle spalle di Kolo Muani e insieme a Nico Gonzalez dovrebbe giocare uno tra Conceicao o Douglas Luiz. .com 🔗 Juventusnews24.com - Bologna Juve, chi gioca in difesa insieme a Kalulu e Renato Veiga? Tudor ha queste due idee: e spunta una novità per l’attacco. Le ultimissime , chiin? Tutti gli aggiornamenti dopo l’allenamento odiernoLaprepara la partita contro ilcon molte assenze soprattutto indovrà pensare a unainedita e molto rimaneggiata per quella che sarà una delle partite decisive in vista della prossima qualificazione in Champions League.Secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe essere uno tra Cambiaso e Savona are nellaa tre. In attacco, alle spalle di Kolo Muani ea Nico Gonzalez dovrebbere uno tra Conceicao o Douglas Luiz. .com 🔗 Juventusnews24.com

