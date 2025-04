Bollette del gas sempre più salate | come scegliere il fornitore più adatto a sé e come risparmiare

Bollette del gas sempre più salate: come scegliere il fornitore più adatto a sé e come risparmiareLa liberalizzazione del mercato del gas ha aperto nuove possibilità di risparmio per le famiglie italiane. Adesso, è possibile scegliere liberamente tra numerosi fornitori, confrontando le varie offerte disponibili e individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Ciò può comportare un risparmio notevole sulla bolletta.La grande varietà di proposte presenti sul mercato, tuttavia, spesso molto diverse tra loro per prezzo e condizioni, può rendere la scelta complessa. Per tale ragione, è bene effettuare un’attenta analisi delle diverse offerte gas casa prima di sottoscrivere un contratto, e scoprire quali altri metodi ci sono per risparmiare.come trovare l’offerta giustaNella scelta delle offerte gas casa, uno degli elementi più importanti da considerare è il tipo di prezzo applicato. 🔗 Noinotizie.it - Bollette del gas sempre più salate: come scegliere il fornitore più adatto a sé e come risparmiare del gaspiùilpiùa sé eLa liberalizzazione del mercato del gas ha aperto nuove possibilità di risparmio per le famiglie italiane. Adesso, è possibileliberamente tra numerosi fornitori, confrontando le varie offerte disponibili e individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Ciò può comportare un risparmio notevole sulla bolletta.La grande varietà di proposte presenti sul mercato, tuttavia, spesso molto diverse tra loro per prezzo e condizioni, può rendere la scelta complessa. Per tale ragione, è bene effettuare un’attenta analisi delle diverse offerte gas casa prima di sottoscrivere un contratto, e scoprire quali altri metodi ci sono pertrovare l’offerta giustaNella scelta delle offerte gas casa, uno degli elementi più importanti da considerare è il tipo di prezzo applicato. 🔗 Noinotizie.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bollette, quanto e come spendono gli italiani? Più per il gas che per la luce - (Adnkronos) – Quanto e come spendono gli italiani per le bollette? Molto di più per il gas che per la luce, guardando ai dati del 2024. Per capire quanto è realmente caro il caro energia e come si distribuisce la spesa, Facile.it ha analizzato i consumi degli italiani. I valori ovviamente cambiano da regione a […] 🔗periodicodaily.com

Bollette, volano i prezzi per luce e gas: ecco quanto si spenderà in più questo mese. Per 87mila famiglie fragili c'è il bonus - PADOVA - Saranno le guerre o forse le speculazioni ma in un mese i costi delle bollette di luce e gas sono aumentati di circa il 5%: 33 euro per la luce, 57 euro per il gas. Adico, associazione di... 🔗ilgazzettino.it

Quanto costa l’aumento delle bollette di luce e gas e in quali Regioni si paga di più - Negli ultimi mesi, le famiglie italiane in media hanno dovuto spendere 777 per pagare le bollette del gas e dell'elettricità. Un aumento del 5,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il picco di spesa si è raggiunto in Emilia-Romagna, mentre le fatture meno 'salate' sono in Toscana.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Bollette ancora più salate per l’anno termico 2024/2025: +16% per l’energia elettrica, +36% per il gas; Bollette più salate in arrivo: tutta colpa dell’aumento dei prezzi delle materie prime; Bollette, quali sono le regioni in cui si paga di più per luce e gas. Ecco la classifica; Sannio, bollette luce e gas: in provincia di Benevento si spende di più che a Milano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia