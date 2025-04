Bocchino smaschera Parenzo | Dammi i libri che hai sul tavolo sono tutti contro la destra video

La7 "settata" contro la destra, Bocchino lo spiega in cento secondi e zittisce Parenzo

"Solo se posso parlare, se ho diritto di parola, so che qui per me è limitato", ha esordito con tono ironico il direttore editoriale del Secolo d'Italia, riferendosi alla piega unilaterale della discussione, che vedeva in studio anche Mirella Serri, autrice di un volume critico sulla presidente del Consiglio.

