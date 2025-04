Boato spaventoso morti sul colpo | incidente choc in autostrada traffico paralizzato

incidente si è verificato questa mattina lungo l'autostrada A4 in direzione Venezia. Il sinistro è avvenuto attorno alle 10:20, nel tratto compreso tra Latisana e il bivio A4A28, poco prima del casello di Portogruaro. Due persone hanno perso la vita a seguito dell'impatto. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che il manto stradale o una manovra errata possano aver contribuito alla tragedia.A causa dell'incidente, il traffico è rimasto bloccato per ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso meccanico. Le operazioni si sono protratte per diverse ore al fine di mettere in sicurezza l'area e ripristinare la circolazione.

