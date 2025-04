Blue Ivy spavalda Rumi Carter timida | se le figlie di Beyoncé rubano la scena

Carter Tour di Beyoncé è finalmente iniziato, e l'ha fatto con una sorpresa: la popstar è salita sul palco di Inglewood, California, dando come sempre il meglio di sé, ma a rubare davvero la scena sono state le due figlie, Blue Ivy, 14 anni, e Rumi, 8 anni.Blue Ivy e Rumi sul palco del "Cowboy Carter Tour"Il tour, ispirato all'ottavo album in studio pubblicato a marzo 2024, che ha fruttato a Beyoncé un Grammy come Miglior album dell'anno, porterà l'icona del pop in nove città tra Stati Uniti ed Europa. E la prima tappa, quella di Inglewood, ha soddisfatto anche le aspettative più alte. GUARDA LE FOTOGrammy Awards 2025: beauty look più shock da Bianca Censori a Beyoncé Queen Bey, infatti, non si è risparmiata, cantando quasi 40 canzoni ed esibendosi in coreografie studiate sin nel minimo dettaglio per tre ore.

