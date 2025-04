Blitz alla bisca clandestina a Prato | denunciati in cinque per gioco d’azzardo

Prato – Ancora un bisca clandestina sul territorio pratese. Nell’ambito di una articolata attività investigativa coordinata dalla procura, è stata individuata la struttura, ubicata in via Filzi al Macrolotto, gestita da più cittadini cinesi, nel cui ambito veniva praticato il gioco d’azzardo clandestino, denominato Mahjong, profondamente radicato nel territorio della provincia pratese, strettamente connessa a dinamiche di illegalità economico-finanziaria.L’investigazione trae origine da un’attività di osservazione e analisi informativa che aveva fatto emergere un’anomala e rilevante presenza di clientela in un locale riconducibile a soggetti di nazionalità cinese, frequentato nelle ore serali e notturne con modalità tali da lasciar presumere la perpetrazione di attività illecite.L’accesso ispettivo da parte della Guardia di Finanza, nella prospettiva di verificare le attività svolte nello stabile, ha consentito di sorprendere quattro soggetti intenti a partecipare a partite del gioco citato del Mahjong, con l’ effettuazione di ingenti scommesse in denaro. 🔗 – Ancora unsul territorio pratese. Nell’ambito di una articolata attività investigativa coordinata dprocura, è stata individuata la struttura, ubicata in via Filzi al Macrolotto, gestita da più cittadini cinesi, nel cui ambito veniva praticato ilclandestino, denominato Mahjong, profondamente radicato nel territorio della provincia pratese, strettamente connessa a dinamiche di illegalità economico-finanziaria.L’investigazione trae origine da un’attività di osservazione e analisi informativa che aveva fatto emergere un’anomala e rilevante presenza di clientela in un locale riconducibile a soggetti di nazionalità cinese, frequentato nelle ore serali e notturne con modalità tali da lasciar presumere la perpetrazione di attività illecite.L’accesso ispettivo da parte della Guardia di Finanza, nella prospettiva di verificare le attività svolte nello stabile, ha consentito di sorprendere quattro soggetti intenti a partecipare a partite delcitato del Mahjong, con l’ effettuazione di ingenti scommesse in denaro. 🔗 Corrieretoscano.it

