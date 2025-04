Blanco torna ufficialmente in scena

Blanco è pronto a riprendersi la scena. Il 9 maggio segna una data importante: l’artista torna con un nuovo progetto musicale che promette di far parlare di sé. Ad annunciare la data è stato lui stesso tramite un post Instagram.Dopo un lungo periodo di silenzio, fatto di lavoro in studio e riflessione, il giovane cantante si prepara a voltare pagina e a riconquistare il suo fedele pubblico che, nonostante il periodo di assenza, ha reagito alla notizia di oggi con un entusiasmo unico.Il ritorno non sarà solo un singolo: è l’inizio di una nuova fase creativa, più matura, più consapevole.L’attesa è alta, ma lui sembra pronto a sorprenderci ancora una volta ed il conto alla rovescia è iniziato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blanco (@blanchitobebe) 🔗 è pronto a riprendersi la. Il 9 maggio segna una data importante: l’artistacon un nuovo progetto musicale che promette di far parlare di sé. Ad annunciare la data è stato lui stesso tramite un post Instagram.Dopo un lungo periodo di silenzio, fatto di lavoro in studio e riflessione, il giovane cantante si prepara a voltare pagina e a riconquistare il suo fedele pubblico che, nonostante il periodo di assenza, ha reagito alla notizia di oggi con un entusiasmo unico.Il ritorno non sarà solo un singolo: è l’inizio di una nuova fase creativa, più matura, più consapevole.L’attesa è alta, ma lui sembra pronto a sorprenderci ancora una volta ed il conto alla rovescia è iniziato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@blanchitobebe) 🔗 Corrieretoscano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

"Die Zauberflöte", dopo 50 anni al Municipale torna in scena "Il flauto magico" di Mozart - Titolo che ha scalato la classifica delle opere più rappresentate in tutto il mondo, "Die Zauberflöte" (Il flauto magico) di Wolfgang Amadeus Mozart, andrà in scena venerdì 11 aprile alle ore 20 e domenica 13 aprile alle ore 15,30 al Teatro Municipale di Piacenza, dove è assente da oltre... 🔗ilpiacenza.it

Mancini torna subito in panchina: colpo di scena clamoroso - Roberto Mancini torna in panchina: la clamorosa opzione lascia tutti spiazzati, il tecnico allenerà in Italia, ecco dove Roberto Mancini è stato ad un passo dalla panchina della Juventus. Quasi un testa a testa con Igor Tuor poi l’ha spuntata il croato solo perché l’ex allenatore della Lazio ha accettato un contratto ad interim, da traghettatore fino a fine stagione – Mondiale per club incluso. E così Mancini, che si è liberato dalla panchina dell’Arabia Saudita, aspetta una chiamata da parte di un progetto interessante. 🔗rompipallone.it

Lilo & Stitch, la magia Disney torna in scena: Ohana si fa sentire più che mai - Un brivido di tenerezza attraversa chiunque ricordi quella storia in cui un minuscolo alieno, un po’ pasticcione e armato di artigli, finiva per trovare la sua vera casa accanto a una bambina che cercava solo un amico. Non abbiamo mai dimenticato l’importanza di quella parola – “Ohana” – che racchiude in poche lettere la forza […] L'articolo Lilo & Stitch, la magia Disney torna in scena: Ohana si fa sentire più che mai è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Selena Gomez e Benny Blanco si sono fidanzati ufficialmente; Blanco verso il cambio di label? Dopo il ritorno da Clessi, si parla di spostamento da Island Records a Emi; Blanco riaffida il management a Stefano Clessi e alla sua Eclectic Music; Sanremo 2023, Blanco sbotta e calcia i fiori sul palco: fischi dell'Ariston, la reazione dopo i problemi audio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Blanco: ecco il video ufficiale de "L'isola delle rose" - Blanco ha finalmente segnato il suo grande ritorno ... Subito dopo essere stato pubblicato, infatti, il video ufficiale ha raggiunto migliaia di visualizzazioni in pochissime ore. Tanti i nuovi ... 🔗r101.it