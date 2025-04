Blanco annuncia ritorno con nuovo album singolo e video dallo spirito enigmatico

Blanco sorprende il proprio pubblico annunciando un imminente rientro nel panorama musicale, lasciando intravedere un messaggio enigmatico con il riferimento al 9 maggio. Immagine suggestiva e annuncio In un video che ha immediatamente catturato l'attenzione, l'artista, al secolo Riccardo Fabbroni, appare sospeso in un contesto che ricorda un set cinematografico.

