Sanchez annuncia la creazione di una commissione di inchiesta sul maxi Blackout che il 28 aprile ha lasciato il Paese (e anche il Portogallo) senza corrente elettrica. Sono già state escluse alcune ipotesi, come l’attacco informatico e le condizioni meteorologiche estreme, ma per il primo ministro socialista non è possibile neppure parlare di “un eccesso di produzione di rinnovabili” anche perché la rete spagnola è spesso soggetta a volumi molto elevati di tale produzione. E risponde alle critiche del centrodestra rispetto alla decisione di chiudere gli impianti nucleari: “Non sono più resilienti”. In Italia, tra i commenti, quello del vicepremier Matteo Salvini: “La decisione della Spagna di tornare indietro rispetto al dossier del nucleare è stata sicuramente una concausa del buio delle 24 ore”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Blackout Spagna, processo (sommario) contro le rinnovabili. Sanchez: “Chi parla di mancanza di nucleare dimostra ignoranza” Il premier spagnolo Pedroannuncia la creazione di una commissione di inchiesta sul maxiche il 28 aprile ha lasciato il Paese (e anche il Portogallo) senza corrente elettrica. Sono già state escluse alcune ipotesi, come l’attacco informatico e le condizioni meteorologiche estreme, ma per il primo ministro socialista non è possibile neppurere di “un eccesso di produzione di” anche perché la rete spagnola è spesso soggetta a volumi molto elevati di tale produzione. E risponde alle critiche del centrodestra rispetto alla decisione di chiudere gli impianti nucleari: “Non sono più resilienti”. In Italia, tra i commenti, quello del vicepremier Matteo Salvini: “La decisione delladi tornare indietro rispetto al dossier delè stata sicuramente una concausa del buio delle 24 ore”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

