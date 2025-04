Blackout Marangoni Althesys | Questione di fragilità complessiva del sistema spagnolo

(Adnkronos) – "Non sono ancora state accertate in maniera chiara e completa le cause di quello che è successo" ma "un fenomeno di una tale estensione ha una serie di cause e concause, non può dipendere solamente da un singolo evento. O meglio, il singolo evento può innescarla, ma è la fragilità complessiva del sistema.

