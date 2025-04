Blackout in Spagna le destre attaccano le rinnovabili | un gioco al massacro

Spagna e fortunatamente durato solo alcune ore. La prima riguarda il prevedibile attacco delle destre (vedi giornali di oggi in Italia, anche) all’energia rinnovabile che ci farebbe rimanere al buio. Un attacco che arriva, peraltro, quando ancora le cause non sono state accertate. È un attacco così prevedibile, così senza senso, così banale che non meriterebbe neanche attenzione.Perché, di nuovo come ormai da anni, qui si fa informazione senza mettere insieme i pezzi del problema. Ci aspetta un ponte del primo maggio con oltre 30 gradi, ma soprattutto l’ultimo rapporto della statunitense Noaa (National Ocean and Atmospheric Administration) ha certificato che a gennaio l’anidride carbonica ha toccato il livello record di 426.03 parti per milione, mentre aumentano tutte le fonti fossili, dal carbone al petrolio. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Blackout in Spagna, le destre attaccano le rinnovabili: un gioco al massacro Molte cose si potrebbero dire sul black out accaduto ine fortunatamente durato solo alcune ore. La prima riguarda il prevedibile attacco delle(vedi giornali di oggi in Italia, anche) all’energia rinnovabile che ci farebbe rimanere al buio. Un attacco che arriva, peraltro, quando ancora le cause non sono state accertate. È un attacco così prevedibile, così senza senso, così banale che non meriterebbe neanche attenzione.Perché, di nuovo come ormai da anni, qui si fa informazione senza mettere insieme i pezzi del problema. Ci aspetta un ponte del primo maggio con oltre 30 gradi, ma soprattutto l’ultimo rapporto della statunitense Noaa (National Ocean and Atmospheric Administration) ha certificato che a gennaio l’anidride carbonica ha toccato il livello record di 426.03 parti per milione, mentre aumentano tutte le fonti fossili, dal carbone al petrolio. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

