Blackout in Spagna la testimonianza choc | ‘Ho tenuto in vita mio figlio collegando il respiratore all’auto’

Blackout che ha colpito Spagna e Portogallo nella giornata di lunedì ha lasciato intere città senza elettricità per ore. Ma mentre per molti cittadini il disagio si è limitato all’assenza di luce o internet, per altri si è trattato di una questione di vita o di morte.Blackout in Spagna e Portogallo: ore di angoscia per i pazienti fragiliTra le storie raccolte da El País, spicca quella di Carmela, una madre di Las Gabias (Granada), il cui figlio di 10 anni è affetto da paralisi cerebrale e insufficienza respiratoria. Il piccolo dipende 24 ore su 24 da un concentratore di ossigeno. Durante il Blackout, l’autonomia del dispositivo portatile si stava esaurendo. “Era rimasta solo un’ora e mezza di autonomia – racconta Carmela – allora ho steso una prolunga da 25 metri fino al nostro furgoncino, che abbiamo tenuto acceso per tutto il pomeriggio e la sera, pur di far funzionare la macchina”. 🔗 Notizieaudaci.it - Blackout in Spagna, la testimonianza choc: ‘Ho tenuto in vita mio figlio collegando il respiratore all’auto’ Ilche ha colpitoe Portogallo nella giornata di lunedì ha lasciato intere città senza elettricità per ore. Ma mentre per molti cittadini il disagio si è limitato all’assenza di luce o internet, per altri si è trattato di una questione dio di morte.ine Portogallo: ore di angoscia per i pazienti fragiliTra le storie raccolte da El País, spicca quella di Carmela, una madre di Las Gabias (Granada), il cuidi 10 anni è affetto da paralisi cerebrale e insufficienza respiratoria. Il piccolo dipende 24 ore su 24 da un concentratore di ossigeno. Durante il, l’autonomia del dispositivo portatile si stava esaurendo. “Era rimasta solo un’ora e mezza di autonomia – racconta Carmela – allora ho steso una prolunga da 25 metri fino al nostro furgoncino, che abbiamoacceso per tutto il pomeriggio e la sera, pur di far funzionare la macchina”. 🔗 Notizieaudaci.it

Ne parlano su altre fonti

Blackout in Spagna, la testimonianza dei docenti casertani in Erasmus+ - Sono in volo per l’Italia. Atterrerà questa sera, all’aeroporto di Napoli, il gruppo di insegnanti dell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Recale coinvolto nel mega blackout, che, ieri pomeriggio, ha letteralmente paralizzato la Penisola Iberica e alcune regioni della Francia. La... 🔗casertanews.it

Blackout Spagna, la testimonianza di un italiano sulle 24 ore da incubo - Le 24 ore da incubo in Spagna raccontate da un italiano a Madrid: “Qui dalle 12.30 (di ieri, ndr) è andata via la luce. Immediatamente i semafori Hanno smesso di funzionare. Le macchine hanno creato degli ingorghi terribili attualmente la polizia presidia le strade, gli incroci, le piazze. Sono lunghissime le file di persone per i cambiavalute o il cambio perché le monete elettroniche e le carte di credito non vengono accettate in nessun esercizio, bensì solo denaro contante, effettivo, come dicono loro. 🔗lapresse.it

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

Su questo argomento da altre fonti

Sparatoria a Monreale, testimonianza choc del sopravvissuto: Nessuna rissa, hanno sparato nella confusione; Mia sorella? Potrebbe aver ucciso Nada Cella, l'accusa del fratello di Anna Lucia Cecere; Spari in centro a Uppsala in Svezia, morti e feriti nel barbiere in piazza vicino alla stazione; Allerta in Liguria per il maltempo: muro crollato a Genova, frane sulle auto, famiglie sfollate a Chiavari. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Blackout in Spagna, la testimonianza di un sardo: «Sembrava di essere in un film» - Cagliari Sembrava una splendida mattina di primavera, di quelle particolarmente baciate dal sole. E invece, come in un film ambientato in un futuro distopico, lunedì scorso la vita delle città della p ... 🔗msn.com

Blackout Spagna, la testimonianza di un italiano sulle 24 ore da incubo - Le 24 ore da incubo in Spagna raccontate da un italiano a Madrid: “Qui dalle 12.30 (di ieri, ndr) è andata via la luce. Immediatamente i semafori Hanno smesso di funzionare. Le macchine hanno creato d ... 🔗msn.com

Blackout in Spagna, le testimonianze dei foggiani sul posto: “Attimi di panico, sembrava di essere in un film” - Sono state ore decisamente critiche quelle trascorse ieri – 28 aprile – in Spagna (e parzialmente in Portogallo e Francia) a causa di un blackout totale che ha bloccato ogni genere di servizi: centri ... 🔗foggiacittaaperta.it