Blackout in Spagna il giornalista becca l’attore Viggo Mortensen a Sants | La gente è stata molto paziente – Il video

l'attore Viggo Mortensen, bloccato a causa del Blackout iberico nella stazione barcellonese di Sants, mentre attendeva di prendere un'alta velocità per raggiungere alcuni amici a Madrid. La star del cinema, con tanto di maglia pro Ucraina, viene intercettata da un inviato della testata Ara, giornale che tra l'altro ha sotto il braccio. E spiega fluentemente in spagnolo cosa sta vivendo. April 29, 2025 «La gente è stata abbastanza paziente», ha dichiarato l'attore. «Ieri ho cercato di partire e oggi devo partire, come molte persone», racconta la star, intercettata martedì 29, in stazione. Sereno, afferma che i ritardi «sono la cosa più normale, dopo quello che è successo».

