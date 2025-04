Blackout in Spagna è ancora giallo sulle rinnovabili

Blackout che ha lasciato senza elettricità Spagna e Portogallo, le cause restano ignote. Il gestore spagnolo esclude attacchi informatici, errori umani e maltempo. Il premier Sánchez ha annunciato un'indagine tecnica nazionale con supporto europeo. Il calo di tensione di 15 gigawatt, pari al 60% della rete, ha interrotto il collegamento tra Francia e Spagna. Alcuni esperti puntano il dito contro l'eccesso di rinnovabili, che in Iberia coprono l'80% del fabbisogno elettrico, rendendo il sistema più fragile in caso di instabilità. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Blackout in Spagna, è ancora giallo sulle rinnovabili A oltre 24 ore dalche ha lasciato senza elettricitàe Portogallo, le cause restano ignote. Il gestore spagnolo esclude attacchi informatici, errori umani e maltempo. Il premier Sánchez ha annunciato un'indagine tecnica nazionale con supporto europeo. Il calo di tensione di 15 gigawatt, pari al 60% della rete, ha interrotto il collegamento tra Francia e. Alcuni esperti puntano il dito contro l'eccesso di, che in Iberia coprono l'80% del fabbisogno elettrico, rendendo il sistema più fragile in caso di instabilità. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Il blackout di Spagna e Portogallo può verificarsi anche in Italia? Ecco perché il vero punto debole è la rete elettrica (e non le rinnovabili) - Sono passate poco più di 24 ore da quando Spagna e Portogallo hanno ripristinato la fornitura di energia elettrica. Ancora non si sa con esattezza cosa abbia causato l’imponente blackout che lunedì 28 aprile ha lasciato al buio l’intera penisola iberica. Dopo che Red Eléctrica – il gestore della rete spagnola – ha escluso le ipotesi di un attacco informatico o di un evento meteorologico anomalo, è iniziato un vero e proprio processo alle rinnovabili. 🔗open.online

Blackout in Spagna e Portogallo, ora sotto accusa finiscono le rinnovabili - Ieri in Spagna, Portogallo e parti della Francia meridionale si è consumato il più grande blackout della storia in Europa. L’intera penisola iberica si è ritrovata senza energia elettrica. Treni fermi, metropolitane bloccate, semafori spenti, sistemi di pagamento elettronici non funzionanti e molto altro ancora. Di fatto la civiltà ha smesso di funzionare per qualche ora. Ad oggi non si ha ancora la certezza di cosa abbia causato il blackout, ma una delle ipotesi più gettonate indica come colpevole le energie rinnovabili. 🔗panorama.it

Blackout, Spagna e Portogallo verso la normalità: nel mirino le energie rinnovabili. E l’Italia corre ai ripari - Un’intera penisola inghiottita dall’oscurità in pochi secondi. Treni bloccati, ospedali in emergenza, città nel caos. Il blackout che ha paralizzato Spagna e Portogallo, il più devastante della loro storia, ha lasciato una scia di disagi e interrogativi inquietanti. A ventiquattr’ore dal collasso, le autorità brancolano nel buio: cyberattacco? Guasto tecnico? O una rete elettrica, spinta dalle rinnovabili, incapace di reggere il peso del futuro? L’Italia osserva con apprensione: il disastro iberico è un monito per tutti. 🔗ilfogliettone.it

Maxi blackout in Spagna, il giallo degli impianti solari fantasma: "C'è un grosso problema sulle rinnovabili" - Il maxi blackout in Spagna ha provocato il caos generale ma anche vittime, cinque persone hanno perso la vita a causa dell'improvviso stop di tutte le tecnologie che ha paralizzato l'intera penisola i ... 🔗affaritaliani.it

Il blackout in Spagna? Un avvertimento a Sanchez (e all'Ue). Cosa c'è dietro l'ultima crisi energetica - Niente cyberattacco. I giornali hanno attribuito l'accaduto a un raro fenomeno atmosferico. Alcuni analisti hanno invece incolpato le energie rinnovabili accusandole di essere troppo instabili. Il mis ... 🔗mowmag.com

Blackout in Spagna, non fatevi fregare da chi vuole avvelenarvi con petrolio e gas - Il caso della Spagna ci dice che dobbiamo insistere con batterie e rinnovabili: è una combinazione che ci sia energia a buon mercato come una rete stabile ... 🔗ilfattoquotidiano.it