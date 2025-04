Blackout in Spagna causato da Israele e Usa avvertimento a Sanchez e all' Ue dopo il no all’acquisto di 6mln di armi da Tel Aviv e la partnership con la Cina per le rinnovabili che scatena ira americana - RETROSCENA

Cos’è la “vibrazione atmosferica indotta” che potrebbe aver causato il blackout in Spagna - Per il premier spagnolo Pedro Sánchez «nessuna ipotesi è da escludere» riguardo alle cause del blackout che lunedì mattina ha colpito Spagna, Portogallo e parte della Francia. Lo ha detto in un discorso ai cittadini lunedì pomeriggio, aggiungendo che si è trattato di un problema «nella rete europea». Mentre le autorità continuano le indagini, secondo l’operatore nazionale di rete elettrica portoghese Ren il blackout sarebbe stato causato da un fenomeno atmosferico noto come vibrazione atmosferica indotta. 🔗lettera43.it

Fine del mondo, piani segreti, Israele: dilagano le teorie del complotto sul blackout in Spagna - Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha invitato a "non speculare" sul blackout che ha colpito il Paese. Ma mentre le cause sono ancora in fase di studio da parte delle autorità e si attendono le motivazioni ufficiali sul crollo della rete elettrica, sui social dilagano le teorie del... 🔗today.it

“Troppo sole”: per gli esperti il blackout in Spagna è stato causato dalle centrali rinnovabili in tilt - La dipendenza dall’energia solare e eolica ha reso Spagna e Portogallo vulnerabili al blackout di massa che lunedì ha colpito la penisola iberica, lasciando decine di milioni di persone senza elettricità. È quanto affermano diversi esperti del settore energetico citati dal quotidiano britannico “The Telegraph”, secondo cui l’assenza di meccanismi di inerzia tradizionali nelle fonti rinnovabili ha aggravato il crollo della rete. 🔗secoloditalia.it

Cosa ha causato il blackout in Spagna? Girotondo di analisti - Le cause del grande blackout in Spagna e Portogallo non sono ancora chiare: esclusa (pare) l'ipotesi dell'attacco hacker, gli analisti si concentrano sulle difficoltà di gestione delle rinnovabili per ... 🔗startmag.it

Il blackout in Spagna? Un avvertimento a Sanchez (e all'Ue). Cosa c'è dietro l'ultima crisi energetica - Niente cyberattacco. I giornali hanno attribuito l'accaduto a un raro fenomeno atmosferico. Alcuni analisti hanno invece incolpato le energie rinnovabili accusandole di essere troppo instabili. Il mis ... 🔗mowmag.com

Indagine sul blackout. Perché la Spagna è più vulnerabile? L'Italia ha adottato contromisure? - A distanza di due giorni dal blackout che ha colpito la Penisola iberica, nessuno è ancora in grado di dire con certezza quali siano state le cause e probabilmente per avere informazioni certe bisogne ... 🔗huffingtonpost.it