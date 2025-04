Blackout in Spagna buio sulle cause Si indaga anche per sabotaggio

Spagna sta tornando l'energia in quasi tutto il Paese (siamo sopra il 99,6% di utenze ripristinate). In Portogallo il 100% è di ieri mattina anche se per le metropolitane il riavvio è stato all'80% per ragioni di sicurezza. Purtroppo le autorità spagnole stanno indagando su cinque morti che potrebbero essere scaturite dal Blackout di 12 ore in tutto il Paese.Un decesso è di una donna attaccata alla macchina per l'ossigeno, mentre una famiglia di tre persone in Galizia è stata uccisa dal monossido di carbonio di una stufa. Il premier Pedro Sanchez ha creato una commissione tecnica d'inchiesta. "Gli operatori – ha dichiarato – dovranno prendersi le loro responsabilità e pagare i danni". Re Felipe ha presieduto il Consiglio di sicurezza nazionale. La corte penale ha invece aperto un'indagine per sabotaggio.

