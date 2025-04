Black Mirror 7 recensione della serie distopica Netflix

Black Mirror fin dal suo esordio nel 2011 era: che cosa ci aspetta, in un futuro non troppo lontano, se useremo male i progressi della tecnologia? All’epoca aveva precorso i tempi prospettandoci un futuro distopico-digitale che oggi è ormai una realtà. Qui sotto il trailer . 🔗 di Stefano Di Maria La domanda a cui ci abituatofin dal suo esordio nel 2011 era: che cosa ci aspetta, in un futuro non troppo lontano, se useremo male i progressitecnologia? All’epoca aveva precorso i tempi prospettandoci un futuro distopico-digitale che oggi è ormai una realtà. Qui sotto il trailer . 🔗 Ilnotiziario.net

Black Mirror 7, recensione: la serie ritrova la propria anima ma non anticipa più i tempi - Dopo una sesta stagione inspiegabilmente soprannaturale, Charlie Brooker riprende le redini fantascientifiche del proprio racconto distopico, guardando ad un futuro più vicino. In streaming su Netflix. La distopia antologica (e british) di Charlie Brooker, lo sappiamo, ha predetto il futuro più di una volta dal suo esordio, nell'oramai lontano 2011. Poi Black Mirror è passata a Netflix, "americanizzandosi". 🔗movieplayer.it

Black Mirror 7, la recensione: c’è ancora vita oltre lo schermo nero - Dopo essersi quasi abituati a sguazzare nell’abisso, non è mai facile adattarsi al cambio delle sue correnti. Black Mirror ha sconvolto il mondo con i suoi riflessi di mondi sempre più oscuri, portando milioni di spettatori dall’altra parte dello schermo nero. Quelle sensazioni travolgenti, sostenute da un orrore sempre più concreto, si sono sedimentate nell’immaginario collettivo per anni. Charlie Brooker ha tutte le carte in regola per affermarsi come una delle menti più audaci di quest’epoca dell’audiovisivo, se non altro per il suo impegno costante nell’analizzare sociologicamente ... 🔗screenworld.it

Black Mirror 7: Recensione della nuova stagione - Black Mirror è finalmente tornato su Netflix, con la stagione 7 disponibile dal 10 Aprile. Trovi qui il Trailer. Trame dei Sei episodi: Common People Ambientato in un futuro prossimo, questo episodio segue una coppia che cerca disperatamente di accedere a un innovativo trattamento medico sperimentale. Il sistema sanitario è basato su abbonamenti digitali, e l’accesso alle cure dipende dal potere d’acquisto, evidenziando le disuguaglianze economiche. 🔗nerdpool.it

Black Mirror - Stagione 7 - Recensione - Non possiamo dire che, nel frattempo in cui Charlie Brooker partoriva la nuova stagione di Black Mirror, il mondo si sia annoiato: l’antologia più crudele del nostro tempo è ormai diventata l’unità di ... 🔗it.ign.com

Black Mirror – stagione 7: la spiegazione del finale di ogni episodio - Ecco la spiegazione del finale di ognuno dei sei episodi di Black Mirror 7, da Gente comune a USS Callister: Infinity. 🔗cinematographe.it

Black Mirror 7, la recensione di una serie che ha ancora molto da dire - Dopo quasi due anni dal nostro ultimo incontro con i contorti mondi racchiusi nel contenitore apparentemente senza fondo creato da Charlie Brooker, eccoci alle prese con la settima stagione di una del ... 🔗msn.com