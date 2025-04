Bitcoin l’allarme di Bankitalia sui rischi per la stabilità finanziaria

Bankitalia ha rilasciato il suo nuovo rapporto semestrale sulla stabilità finanziaria, che arriva a circa un mese dall’annuncio dei dazi da parte dell’amministrazione americana. Sul panorama mondiale, la nuova mossa del presidente Donald Trump ha innescato forti tensioni con improvvisi ribassi per azioni e obbligazioni e un aumento della volatilità, oltre a un innalzamento dei rischi sistemici. C’è spazio anche per l’evoluzione delle criptovalute, il cui mercato complessivo ha toccato circa 2.750 miliardi di dollari a fine marzo 2025 dopo l’accelerazione che ha seguito la vittoria del tycoon alle elezioni del novembre precedente. Un totale costituito per il 60 per cento da Bitcoin, il 30 da altre crypto prive di asset sottostanti e il 9 da stablecoin agganciate a valute fiat. Per la Banca d’Italia, la loro rapida espansione comporta «rischi non solo per gli investitori, ma anche potenzialmente per la stabilità finanziaria». 🔗 Lettera43.it - Bitcoin, l’allarme di Bankitalia sui rischi per la stabilità finanziaria ha rilasciato il suo nuovo rapporto semestrale sulla, che arriva a circa un mese dall’annuncio dei dazi da parte dell’amministrazione americana. Sul panorama mondiale, la nuova mossa del presidente Donald Trump ha innescato forti tensioni con improvvisi ribassi per azioni e obbligazioni e un aumento della volatilità, oltre a un innalzamento deisistemici. C’è spazio anche per l’evoluzione delle criptovalute, il cui mercato complessivo ha toccato circa 2.750 miliardi di dollari a fine marzo 2025 dopo l’accelerazione che ha seguito la vittoria del tycoon alle elezioni del novembre precedente. Un totale costituito per il 60 per cento da, il 30 da altre crypto prive di asset sottostanti e il 9 da stablecoin agganciate a valute fiat. Per la Banca d’Italia, la loro rapida espansione comporta «non solo per gli investitori, ma anche potenzialmente per la». 🔗 Lettera43.it

