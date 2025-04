Bitcoin e dazi mettono a rischio la stabilità finanziaria italiana

stabilità finanziaria, tracciando un bilancio di crescente incertezza sui mercati globali. A inizio aprile l'annuncio di nuovi dazi da parte dell'amministrazione Usa ha innescato forti tensioni: azioni e obbligazioni hanno registrato improvvisi ribassi e la volatilità è aumentata, riducendo le attese di crescita mondiale e innalzando i rischi sistemici.Nel Rapporto si evidenzia però che l'Italia parte da fondamentali relativamente solidi: un mercato del lavoro "vivace" (pur con segnali di rallentamento), un'inflazione sotto controllo e una posizione finanziaria netta positiva verso l'estero hanno infatti portato a un miglioramento del rating sovrano italiano.I rischi per la stabilità finanziaria in Italia nel 2025: cosa dice BankitaliaSecondo Bankitalia, nel complesso i rischi per il sistema italiano restano moderati.

