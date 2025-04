Binaghi svela | “Sinner si è accorto che il mondo è popolato da cretini e invidiosi Anche in Italia”

Testimone di nozze svela un segreto della sposa durante il brindisi: “Mi sono subito accorto che tra loro c’era una connessione, peccato che…”. Il video è virale - Voleva proprio dirlo e non in un momento qualsiasi. Stiamo parlando di Dylan, testimone di nozze e migliore amico dello sposo che ha ‘pensato bene’ di scioccare gli invitati. Come? Una volta celebrato il rito tra il suo amico Foster e Rachel, i 150 ospiti si sono riuniti al banchetto e, come da tradizione, è toccato ai testimoni celebrarli, raccontando aneddoti prima del brindisi. “Ho sempre notato la connessione che avevano”, ha detto Dylan a proposito della coppia dell’Oklahoma. 🔗ilfattoquotidiano.it

Binaghi svela la crisi di Sinner bambino: “Non mi fanno fare niente perché non parlo bene l’italiano” - Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi racconta un aneddoto su Jannik Sinner mai uscito prima: "Chiamò casa e chiese ai genitori di andarlo subito a prendere".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Separazione Totti-Blasi, il personal trainer Iovino svela tutto in tribunale: “Con lei una vera relazione dal 2020” - Venti minuti che potrebbero influenzare l’esito della causa di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. A parlare davanti alla giudice Simona Rossi è stato Cristiano Iovino, personal trainer il cui nome è stato inserito nella lista testimoni dagli avvocati dell’ex capitano giallorosso, Antonio Conte e Laura Matteucci. La sua deposizione, avvenuta oggi 1 aprile, è stata breve ma diretta. Sotto giuramento, Iovino ha confermato quello che da tempo circolava sui giornali: la sua con Ilary non era solo amicizia, ma una vera e propria relazione affettiva, caratterizzata da incontri, ... 🔗thesocialpost.it