Bimbimbici | al parco Ducci parte l' edizione 2025

Bimbimbici, l’evento targato Fiab patrocinato dal Comune di Arezzo che vuole affermare il diritto dei bambini, e non solo, a muoversi in sicurezza con il mezzo ecologico per eccellenza: la bicicletta.“L’amministrazione comunale – ha sottolineato. 🔗 Arezzonotizie.it - Bimbimbici: al parco Ducci parte l'edizione 2025 E fanno 22. Tante sono le edizioni di, l’evento targato Fiab patrocinato dal Comune di Arezzo che vuole affermare il diritto dei bambini, e non solo, a muoversi in sicurezza con il mezzo ecologico per eccellenza: la bicicletta.“L’amministrazione comunale – ha sottolineato. 🔗 Arezzonotizie.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Bimbimbici 2025: domenica 4 maggio al parco Ducci - Arezzo, 30 aprile 2025 – Bimbimbici 2025: domenica 4 maggio parco Ducci E fanno 22. Tante sono le edizioni di Bimbimbici, l’evento targato FIAB patrocinato dal Comune di Arezzo che vuole affermare il diritto dei bambini, e non solo, a muoversi in sicurezza con il mezzo ecologico per eccellenza: la bicicletta. “L’amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessore Federico Scapecchi – conferma la propria attenzione su temi di grande sostanza e che proiettano Arezzo verso un futuro di città smart. 🔗lanazione.it

"Verso la realizzazione del Parco Nord, con la rinuncia a una parte dell'area": arriva l'ok in aula - Via libera allo stralcio di alcune particelle - pari a 2mila 490 metri quadrati - facenti parte dell’area destinata alla realizzazione del Parco Nord. Nella seduta consiliare di giovedì 27 marzo, con 16 voti a favore e uno contrario, è stata approvata la delibera numero 39, che prevede di... 🔗ilpescara.it

“Un Birdgarden nelle scuole del Parco Monti Picentini": parte il progetto LIPU nelle scuole - La LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli-OdV) Sezione Provinciale di Salerno) svolgerà il progetto “Un Birdgarden nelle scuole del Parco Monti Picentini – Anno 2025" a titolo gratuito per la scuola. Il progetto è finanziato dall’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini. La Lipu è tra le... 🔗salernotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Bimbimbici: al parco Ducci parte l'edizione 2025; Traffico e Mobilità, Biciclette e piste ciclabili Bimbimbici 2023; Pedalata in compagnia, ritorna Bimbimbici; Arezzo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Bimbimbici 2025: domenica 4 maggio al parco Ducci - L’evento targato Fiab patrocinato dal Comune di Arezzo che vuole affermare il diritto dei bambini, e non solo, a muoversi in sicurezza con il mezzo ecologico per eccellenza: la bicicletta ... 🔗lanazione.it