Bimbi in gita cantano ’Bella ciao’ FdI | Iniziativa politica grave

gita con la scuola durante una Iniziativa organizzata dall’Anpi per cantare ’Bella ciao’. Lo segnalano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti e Francesco Sassone."È gravissimo – affermano gli esponenti di centrodestra – strumentalizzare i bambini in iniziative politiche. Ad Anzola, bambini a partire da tre anni sono stati coinvolti in una Iniziativa inerente al 25 Aprile. Pare che i genitori delle classi coinvolte fossero stati informati che si sarebbe dovuta svolgere una normalissima gita per un’Iniziativa per la ’pace’. I genitori hanno invece appreso con stupore che i bambini erano stati coinvolti in un evento dal chiaro senso politico organizzata dal Comune di Anzola e dall’Anpi che si è svolto sulle note di ’Bella ciao’"."L’Iniziativa di stamattina (ieri mattina, ndr) – replica il sindaco di Anzola, Paolo Iovino – riguarda la celebrazione della Liberazione di Anzola dal nazifascismo avvenuta il 20 aprile del ‘45 che quest’anno coincideva con la Pasqua. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Bimbi in gita cantano ’Bella ciao’. FdI: "Iniziativa politica grave" "Bambini di Anzola portati incon la scuola durante unaorganizzata dall’Anpi per cantare. Lo segnalano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti e Francesco Sassone."È gravissimo – affermano gli esponenti di centrodestra – strumentalizzare i bambini in iniziative politiche. Ad Anzola, bambini a partire da tre anni sono stati coinvolti in unainerente al 25 Aprile. Pare che i genitori delle classi coinvolte fossero stati informati che si sarebbe dovuta svolgere una normalissimaper un’per la ’pace’. I genitori hanno invece appreso con stupore che i bambini erano stati coinvolti in un evento dal chiaro senso politico organizzata dal Comune di Anzola e dall’Anpi che si è svolto sulle note di"."L’di stamattina (ieri mattina, ndr) – replica il sindaco di Anzola, Paolo Iovino – riguarda la celebrazione della Liberazione di Anzola dal nazifascismo avvenuta il 20 aprile del ‘45 che quest’anno coincideva con la Pasqua. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Simona Ventura e Paola Perego diventano Marcella Bella e cantano la sua canzone di Sanremo - L'interpretazione di Simona Ventura e Paola Perego sul brano di Marcella Bella L'articolo Simona Ventura e Paola Perego diventano Marcella Bella e cantano la sua canzone di Sanremo proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Scontro bus-tir sull'A1, coinvolti 30 bimbi in gita - AGI - Paura questa mattina lungo l'autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone, dove si è verificato un violento scontro tra un autobus con a bordo 30 bambini in gita scolastica e un camion. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 Ares, i vigili del fuoco e le unità della Polizia Stradale di Cassino e un elicottero. In base alle prime informazioni, solo una persona sarebbe in codice rosso, mentre tutti gli altri coinvolti - tra cui i piccoli passeggeri - avrebbero riportato ferite lievi e un forte stato di shock. 🔗agi.it

I manifestanti sfidano il divieto e cantano "Bella ciao" - Anpi contro l'amministrazione comunale che aveva sancito lo stop in relazione alle prescrizioni per il lutto nazionale da osservare per papa Francesco 🔗ilgiornale.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bimbi in gita cantano ’Bella ciao’. FdI: Iniziativa politica grave; Gita con i bambini al Circeo La storia della Maga Circe; Lecce, nella scuola delle suorei bimbi cantano Faccetta nera. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Bimbi in gita cantano ’Bella ciao’. FdI: "Iniziativa politica grave" - Evangelisti e Sassone: "I genitori non erano stati informati". Il sindaco: "Ora è sbagliato anche celebrare la Liberazione?". 🔗ilrestodelcarlino.it

Lomagna: papaveri rossi e i bimbi cantano Bella Ciao - La cerimonia si è conclusa con le riflessioni dei bambini della classe V della Scuola Primaria, che oltre ad una lettura hanno eseguito “Bella ciao” e “La guerra di Piero” di Fabrizio De ... 🔗merateonline.it

VIDEO | A Gaza cantano Bella Ciao nel ronzio dei droni israeliani - insieme a una chitarra classica intonano ‘Bella ciao’. A suonare sono due adolescenti palestinesi, circondati da bambini che battono le mani a tempo e cantano, scandendo persino qualche parola ... 🔗dire.it