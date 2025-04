Bimba trovata morta all' asilo Vittoria Dal Lago aveva solo un anno | la maestra ha provato a svegliarla ma non respirava più

aveva solo un anno Vittoria Dal Lago. La piccola è morta il 29 aprile mattina dopo aver avuto un malore nell'asilo che frequentava a Dueville (Vicenza). È stata. 🔗 Leggo.it - Bimba trovata morta all'asilo, Vittoria Dal Lago aveva solo un anno: la maestra ha provato a svegliarla ma non respirava più unDal. La piccola èil 29 aprile mattina dopo aver avuto un malore nell'che frequentava a Dueville (Vicenza). È stata. 🔗 Leggo.it

La bimba di 6 mesi trovata morta in culla all’asilo nido, l’allarme di un’educatrice: il dramma nel Teramano - È stata disposta l’autopsia sulla bambina di sei mesi trovata morta mentre si trovava all’asilo nido in provincia di Teramo. La vicenda ricostruita dai media locali è avvenuta ieri 7 aprile. Alle 16.30 circa, una delle educatrici stava facendo il giro di controllo tra i bambini. Ma quando si è avvicinata alla bambina di sei mesi che era stata messa nella culla, si è accorta che non respirava. Le educatrici avrebbero fatto scattare la procedura d’emergenza e chiamato il 118. 🔗open.online

Teramo, una bimba è stata trovata morta nella culla di un asilo nido: aveva 6 mesi - Una cittadina vicino a Teramo è colpita da una tragedia. Nella giornata di ieri, le educatrici di un asilo nido hanno trovato una bimba di 6 mesi morta nella culla. Diverse le ipotesi che potrebbero aver determinato la causa del decesso L'articolo Teramo, una bimba è stata trovata morta nella culla di un asilo nido: aveva 6 mesi proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Teramo, bimba di 6 mesi trovata morta nella culla dell’asilo nido - (Adnkronos) – Una bimba di sei mesi è morta in un asilo nido a Torano Nuovo, nel Teramano. Sono state le educatrici a trovarla nella culla priva di sensi, secondo quanto viene riportato dai media locali. Sul fatto è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Teramo ed è già stata disposto l'esame autoptico per chiarire […] L'articolo Teramo, bimba di 6 mesi trovata morta nella culla dell’asilo nido proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Bimba trovata morta all'asilo, Vittoria Dal Lago aveva solo un anno: la maestra ha provato a svegliarla ma non respirava più - Aveva solo un anno Vittoria Dal Lago. La piccola è morta il 29 aprile mattina dopo aver avuto un malore nell'asilo che frequentava a Dueville (Vicenza). È ... 🔗leggo.it

Educatrice prova a svegliarla ma non risponde: bimba di 1 anno morta nella culla dell’asilo, disposta autopsia - La tragedia a Dueville: una bambina di 1 anno è stata trovata morta nella culla dell'asilo nido da una educatrice ... 🔗fanpage.it

Neonata trovata morta nella culla dell'asilo nido: l'educatrice prova a svegliarla ma la piccola non risponde. «Siamo sotto choc» - DUEVILLE (VICENZA) - Neonata trovata morta nella culletta dell'asilo dove stava riposando. A trovare il corpicino ormai esanime di Vittoria Dal Lago è ... 🔗ilmessaggero.it