Bimba morta dopo essere stata lanciata dalla madre in strada dal terrazzo all'ultimo piano del palazzo di Misterbianco, in provincia di Catania, in cui viveva la famiglia. Soccorsa prima dai passanti e poi dai sanitari del 118, la piccola non è sopravvissuta alle lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato la madre per omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare e dalla minorata difesa. La casa e la zona sono state interdette e sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi. Gli inquirenti hanno ascoltato i familiari e i vicini di casa ed è emersa una situazione molto difficile. La madre, 40 anni, in passato era stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, era in amministrazione di sostegno ed era seguita dal dipartimento di salute mentale dell'Asp di Catania. 🔗 Iltempo.it - Bimba lanciata dal balcone, arrestata la madre: era caduta in depressione post partum Aveva solo sette mesi lamorta dopo essere statadallain strada dal terrazzo all'ultimo piano del palazzo di Misterbianco, in provincia di Catania, in cui viveva la famiglia. Soccorsa prima dai passanti e poi dai sanitari del 118, la piccola non è sopravvissuta alle lesioni. Sulo sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato laper omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare e dalla minorata difesa. La casa e la zona sono state interdette e sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi. Gli inquirenti hanno ascoltato i familiari e i vicini di casa ed è emersa una situazione molto difficile. La, 40 anni, in passato era stata sottoa a trattamento sanitario obbligatorio, era in amministrazione di sostegno ed era seguita dal dipartimento di salute mentale dell'Asp di Catania. 🔗 Iltempo.it

