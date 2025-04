Bimba di sette mesi lanciata dal balcone madre in stato di fermo per omicidio

omicidio per la mamma 40enne che avrebbe ucciso, lanciando dalla finestra del terzo piano della sua casa, alle 13:30, la figlia di sette mesi Maria Rosa. Chiamati da diversi. 🔗 Cataniatoday.it - Bimba di sette mesi lanciata dal balcone, madre in stato di fermo per omicidio I carabinieri della tenenza di Misterbianco e del comando provinciale di Catania stanno formalizzando l'arresto perper la mamma 40enne che avrebbe ucciso, lanciando dalla finestra del terzo piano della sua casa, alle 13:30, la figlia diMaria Rosa. Chiamati da diversi. 🔗 Cataniatoday.it

Misterbianco, bimba di 7 mesi lanciata dal balcone dalla madre: ‘Non accettava la gravidanza’ - La mamma 40enne soffriva di disturbi psichiatrici Una bambina di soli sette mesi, Maria Rosa, è morta dopo essere stata lanciata dal secondo piano di una palazzina in via Marchese 93/A a Misterbianco, in provincia di Catania. La madre, la 40enne Annamaria Geraci con disturbi psichiatrici diagnosticati e seguita dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp, è stata fermata dai carabinieri e portata in caserma. 🔗notizieaudaci.it

Catania, morta bambina di sette mesi: la madre l’ha lanciata dal balcone - A Misterbianco, in provincia di Catania, una bambina di sette mesi è morto dopo essere stata gettata dal secondo piano di un’abitazione in via Marchese. A compiere il gesto sarebbe stata la madre, immediatamente fermata dai carabinieri intervenuti sul posto. La donna, già sottoposta ad amministrazione di sostegno su decisione del tribunale etneo, era in carico ai servizi di salute mentale e in passato era stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio. 🔗lettera43.it

