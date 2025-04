Bimba di 7 mesi lanciata dal balcone dalla madre | la piccola è morta il dramma a Misterbianco vicino Catania

Catania - dramma vicino Catania: una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i. 🔗 Ilmessaggero.it - Bimba di 7 mesi lanciata dal balcone dalla madre: la piccola è morta, il dramma a Misterbianco (vicino Catania) : una bambina, sembra di pochi, èdopo essere statain strada da un, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i. 🔗 Ilmessaggero.it

Lanciata da un balcone muore in strada una bimba di pochi mesi, sul posto i carabinieri - Una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la ... 🔗catania.gds.it

Bimba lanciata dal balcone a Misterbianco: è morta. La mamma dai carabinieri - Roma, 30 aprile 2025 – Dramma nel Catanese. Una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, in provincia di Catania. Sul posto sono ... 🔗quotidiano.net

Catania, donna uccide la figlia lanciandola dal balcone - La tragedia a Misterbianco, vicino a Catania: la bimba, che secondo le prime informazioni aveva pochi mesi di vita, è stata lanciata dal balcone ... 🔗corriere.it