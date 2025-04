Bimba di 7 mesi lanciata dal balcone dalla madre | la piccola è morta il dramma a Misterbianco Il papà ha accusato un malore

dramma vicino Catania: una bambina, di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Bimba di 7 mesi lanciata dal balcone dalla madre: la piccola è morta, il dramma a Misterbianco (vicino Catania) - CATANIA - Dramma vicino Catania: una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i... 🔗ilmessaggero.it

