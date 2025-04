Bimba di 7 mesi lanciata dal balcone dalla madre | la piccola è morta il dramma a Misterbianco Il papà ha accusato un malore

Tragedia nel catanese, bimba di 7 mesi muore dopo essere stata lanciata dal balcone dalla madre - MISTERBIANCO (CATANIA) (ITALPRESS) – Tragedia a Misterbianco, nel Catanese, dove una bimba di 7 mesi è morta dopo essere stata lanciata da un balcone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno portato in caserma la madre. La donna, secondo i primi accertamenti, aveva avuto problemi psichici ed era seguita dal Dipartimento di salute mentale della Asp di Catania. Indagini sono in corso. La casa e la zona sono state interdette. 🔗unlimitednews.it

Catania, morta bimba di pochi mesi lanciata dal balcone dalla madre - Una bambina di pochi mesi è morta dopo essere stata lanciata da un balcone a Misterbianco, in provincia di Catania. La piccola è caduta sulla strada: soccorsa prima dai passanti e poi dai sanitari del 118, non è sopravvissuta alle lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato la madre e l’hanno portata in caserma. La casa e la zona sono state interdette e sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi. 🔗lapresse.it

Mamma lancia neonata dal balcone a Misterbianco: morta bimba di 7 mesi - La donna, una 40enne con problemi di depressione, è stata portata in caserma dai carabinieri. ll padre della piccola ha avuto un malore ed è stato accompagnato in ospedale ... 🔗quotidiano.net