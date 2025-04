Billion Dollar Spy | Tony Goldwyn e Justin Theroux nel cast del thriller con Russell Crowe

cast del lungometraggio sulla Guerra Fredda le cui riprese sono iniziate di recente a Budapest, in Ungheria. Tony Goldwyn, Rufus Sewell e Justin Theroux sono ufficialmente entrati nel cast del thriller sulla Guerra Fredda, Billion Dollar Spy, con protagonisti Russell Crowe e Harry Lawtey. Prodotto da Walden Media e Weed Road Pictures, il film è entrato di recente in produzione a Budapest, in Ungheria, e presto vi reciteranno anche le tre new entry. I ruoli del cast nel film sulla Guerra Fredda Nel film, Tony Goldwyn interpreterà l'agente della CIA Burton Gerber, Rufus Sewell sarà Gus Hathaway, capo dell'ufficio della CIA a Mosca e Justin Theroux sarà l'agente Van Spencer. Inoltre, Tennyson Crowe, figlio di Russell, vestirà . 🔗 Movieplayer.it - Billion Dollar Spy: Tony Goldwyn e Justin Theroux nel cast del thriller con Russell Crowe Tutte le new entry neldel lungometraggio sulla Guerra Fredda le cui riprese sono iniziate di recente a Budapest, in Ungheria., Rufus Sewell esono ufficialmente entrati neldelsulla Guerra Fredda,Spy, con protagonistie Harry Lawtey. Prodotto da Walden Media e Weed Road Pictures, il film è entrato di recente in produzione a Budapest, in Ungheria, e presto vi reciteranno anche le tre new entry. I ruoli delnel film sulla Guerra Fredda Nel film,interpreterà l'agente della CIA Burton Gerber, Rufus Sewell sarà Gus Hathaway, capo dell'ufficio della CIA a Mosca esarà l'agente Van Spencer. Inoltre, Tennyson, figlio di, vestirà . 🔗 Movieplayer.it

