BIKE TODAY – Simone Velasco da applausi | 4 posto alla Liegi-Bastogne-Liegi 2025!

Simone Velasco da applausi: 4° posto alla Liegi-Bastogne-Liegi 2025!

In questa intervista speciale concessa a Gian Luca Giardini per, ciclista della XDS Astana, racconta le emozioni e i retroscena del suo straordinario quarto, una delle Classiche Monumento più prestigiose del calendario internazionale. Un risultato che non ha il sapore amaro del podio sfiorato:è stato autore di una rimonta eccezionale, dopo aver subito un problema meccanico nel momento cruciale della gara. Nonostante le difficoltà, è riuscito a risalire posizioni su posizioni, chiudendo al quartoe conquistando 440 punti UCI, fondamentali per lui e per il team. ? Ascolta l’intervista per scoprire: come ha gestito la gara dopo il guaio tecnico, cosa significa questo risultato per la sua carriera, gli obiettivi futuri della stagione. 🔗 Oasport.it