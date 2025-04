BigMama video intervista Concertone Primo Maggio 2025 | Sotto palco voglio i cartelloni BigMama sei una fr€gna!

video intervista a BigMama, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato dell’evento, delle sue consapevolezze e di quanto deve a quel palcoVi presentiamo la nostra video intervista a BigMama, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni.Ci ha simpaticamente parlato oltre che dell’evento anche delle sue consapevolezze, di quanto deve a quel palco del Primo Maggio e molto altro.BigMamaConcertone Primo Maggio 2025: intervisteGuarda le nostre video interviste a tutti i conduttori e il video del photocall & backstage con loro e i rappresentanti dei sindacati.Noemi (guarda qui)Ermal Meta (guarda qui)BigMama (guarda qui)Vincenzo Schettini (guarda qui)video photocall conduttori e sindacati (guarda qui)Concertone Primo Maggio 2025: l’eventoCresce l’attesa per il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. 🔗 .com - BigMama, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Sotto palco voglio i cartelloni “BigMama sei una fr€gna”!» La nostra, tra i conduttori deldela Roma, che ci ha parlato dell’evento, delle sue consapevolezze e di quanto deve a quelVi presentiamo la nostra, tra i conduttori deldela Roma, suldi Piazza San Giovanni.Ci ha simpaticamente parlato oltre che dell’evento anche delle sue consapevolezze, di quanto deve a queldele molto altro.: intervisteGuarda le nostreinterviste a tutti i conduttori e ildel photocall & backstage con loro e i rappresentanti dei sindacati.Noemi (guarda qui)Ermal Meta (guarda qui)(guarda qui)Vincenzo Schettini (guarda qui)photocall conduttori e sindacati (guarda qui): l’eventoCresce l’attesa per il Concerto deldi Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. 🔗 .com

