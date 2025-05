BigMama video intervista Concertone Primo Maggio 2025 | Sotto palco voglio i cartelloni BigMama sei una fr€gna!

video intervista a BigMama, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato dell’evento, delle sue consapevolezze e di quanto deve a quel palcoVi presentiamo la nostra video intervista a BigMama, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni.Ci ha simpaticamente parlato oltre che dell’evento anche delle sue consapevolezze, di quanto deve a quel palco del Primo Maggio e molto altro.BigMamaConcertone Primo Maggio 2025: intervisteGuarda le nostre video interviste a tutti i conduttori e il video del photocall & backstage con loro e i rappresentanti dei sindacati.Noemi (guarda qui)Ermal Meta (guarda qui)BigMama (guarda qui sopra)Vincenzo Schettini (guarda qui)video photocall conduttori e sindacati (guarda qui)NoemiConcertone Primo Maggio 2025: l’eventoCresce l’attesa per il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. 🔗 .com - BigMama, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Sotto palco voglio i cartelloni “BigMama sei una fr€gna”!» La nostra, tra i conduttori deldela Roma, che ci ha parlato dell’evento, delle sue consapevolezze e di quanto deve a quelVi presentiamo la nostra, tra i conduttori deldela Roma, suldi Piazza San Giovanni.Ci ha simpaticamente parlato oltre che dell’evento anche delle sue consapevolezze, di quanto deve a queldele molto altro.: intervisteGuarda le nostreinterviste a tutti i conduttori e ildel photocall & backstage con loro e i rappresentanti dei sindacati.Noemi (guarda qui)Ermal Meta (guarda qui)(guarda qui sopra)Vincenzo Schettini (guarda qui)photocall conduttori e sindacati (guarda qui)Noemi: l’eventoCresce l’attesa per il Concerto deldi Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. 🔗 .com

Se ne parla anche su altri siti

BigMama, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Sotto palco voglio i cartelloni “BigMama sei una fr€gna”!» - La nostra video intervista a BigMama, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato dell’evento, delle sue consapevolezze e di quanto deve a quel palco Vi presentiamo la nostra video intervista a BigMama, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. Ci ha simpaticamente parlato oltre che dell’evento anche delle sue consapevolezze, di quanto deve a quel palco del Primo Maggio e molto altro. 🔗.com

Noemi, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Qui padrona di casa, vorrei un Claudio Ranieri nella mia vita» - La nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato anche del suo nuovo singolo in uscita Non sono io e della Roma di Claudio Ranieri Vi presentiamo la nostra video intervista a Noemi, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. L’artista ci ha raccontato l’emozione di tornare a condurre l’evento, anticipandoci anche l’uscita del suo nuovo singolo Non sono io, e condividendo il suo affetto per la Roma di Claudio Ranieri. 🔗.com

Ermal Meta, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Sicurezza sul lavoro in primis, non mai sentito il bisogno di usare l’AI» - La nostra video intervista a Ermal Meta, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato dell’evento e anche di sicurezza sul lavoro e di intelligenza artificiale Vi presentiamo la nostra video intervista a Ermal Meta, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. Ci ha parlato oltre che dell’evento anche di sicurezza sul lavoro e di intelligenza artificiale. 🔗.com

Su questo argomento da altre fonti

BigMama, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Sotto palco voglio i cartelloni BigMama sei una fr€gna!; Concertone Primo Maggio 2025: Noemi, Ermal Meta, BigMama, Vincenzo Schettini, video photocall & backstage presentazione; Noemi, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Qui padrona di casa, vorrei un Claudio Ranieri nella mia vita; Concertone del Primo Maggio 2025, la scaletta, gli orari e dove vederlo in tv. 🔗Cosa riportano altre fonti

Concertone del Primo Maggio. BigMama, la musica deve portare dei messaggi importanti - La cantante ribadisce quanto per lei “sia importante parlare di diritti”. Poi parlando dei giovani dice: “Il futuro è nelle nostre mani” ... 🔗rainews.it

BigMama: la giovane artista che conquista il Concertone del Primo Maggio a Roma - BigMama, rapper 23enne di Avellino, si esibisce oggi al Concertone del Primo Maggio a Roma, portando un messaggio di resilienza e inclusività dopo aver superato sfide personali significative. 🔗ecodelcinema.com

Noemi, BigMama ed Ermal Meta: il Concertone del Primo Maggio a Roma - Oggi a Roma, il Concertone del Primo Maggio vedrà la conduzione di Noemi, BigMama ed Ermal Meta, mentre l'artista condivide la sua storia di resilienza e autenticità. 🔗ecodelcinema.com