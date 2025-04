BigMama sul palco del Primo Maggio | la voce dell’Irpinia tra i conduttori del Concertone

Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’edizione di quest’anno, promossa da CGIL, CISL e UIL e prodotta da iCompany, si svolgerà dalle 13:30 fino a mezzanotte, con oltre dieci ore di musica dal vivo e una line-up che conta più di. 🔗 Avellinotoday.it - BigMama sul palco del Primo Maggio: la voce dell’Irpinia tra i conduttori del Concertone Torna oggi, come da tradizione, ildelin Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’edizione di quest’anno, promossa da CGIL, CISL e UIL e prodotta da iCompany, si svolgerà dalle 13:30 fino a mezzanotte, con oltre dieci ore di musica dal vivo e una line-up che conta più di. 🔗 Avellinotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

BigMama, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Sotto palco voglio i cartelloni “BigMama sei una fr€gna”!» - La nostra video intervista a BigMama, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato dell’evento, delle sue consapevolezze e di quanto deve a quel palco Vi presentiamo la nostra video intervista a BigMama, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. Ci ha simpaticamente parlato oltre che dell’evento anche delle sue consapevolezze, di quanto deve a quel palco del Primo Maggio e molto altro. 🔗.com

Concerto del Primo Maggio 2025: Ermal Meta, Noemi e BigMama di nuovo alla conduzione - Sono stati confermati alla conduzione del Concerto del Primo maggio, dopo l'esperienza dello scorso anno Noemi, Ermal Meta e BigMama. L'evento, che si terrà in piazza San Giovanni in Laterano, vedrà nuovamente il contest 1MNEXT e sarà trasmesso su Rai3.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Primo maggio 2025: Noemi, Ermal Meta e Bigmama presentano il Concertone - Questa sera, martedì 8 aprile, il Tg3 (in diretta dalle ore 19.00) darà ufficialmente il via al conto alla rovescia per il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl, Uil, organizzato da iCompany, ospitando i presentatori di quest’anno: Noemi, Ermal Meta e Bigmama. I tre artisti tornano così sul palco del Concertone dopo l’esperienza della scorsa edizione, che ha registrato lo share tv più alto dal 2009 e, con #1M2024, ha raggiunto una copertura sui social di oltre 42milioni di contatti unici e 227milioni di impression. 🔗lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

BigMama, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Sotto palco voglio i cartelloni BigMama sei una fr€gna!; Concerto Primo Maggio: la scaletta e come vedere l’evento con Ermal Meta, Noemi, BigMama e il…; Concerto del Primo Maggio a Roma: Noemi, Ermal Meta, BigMama e le prove sul palco in piazza San Giovanni; Noemi, Ermal Meta e Big Mama, i presentatori del concerto del Primo Maggio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Concerto del Primo Maggio a Roma: Noemi, Ermal Meta, BigMama e le prove sul palco in piazza San Giovanni - Un primo assaggio di quello che accadrà al Concerto del Primo Maggio. Martedì 29 aprile, Noemi, Ermal Meta e BigMama, che presenteranno l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, ... 🔗msn.com

I 4 conduttori del Concerto Primo Maggio 2025 Roma: Ermal Meta, Noemi, BigMama, Vincenzo Schettini. Foto Getty - Chi canta al Concerto del Primo Maggio a Roma? Qual è il programma completo del Concertone? Come arrivarci, in Piazza San Giovanni? E dove seguire ovunque in diretta l'evento gratis di musica dal vivo ... 🔗msn.com

Concerto Primo Maggio: la scaletta e come vedere l’evento con Ermal Meta, Noemi, BigMama e Schettini - Via dalle 15:15 su Rai 3 al Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da icompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Ala ... 🔗ilfattoquotidiano.it