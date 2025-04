Biglietti Milan-Bologna | file di ore per l’accesso alla finale di Coppa Italia

Bologna, 30 aprile 2025 – Code interminabili e il sito di Vivaticket preso d'assalto per l'enorme afflusso di bolognesi che vogliono acquistare il biglietto per la finale di Coppa Italia a Roma, fissata per il 14 maggio all'Olimpico tra Bologna e Milan. La mattinata vede migliaia di tifosi rossoblù attendere ore per accaparrarsi un ticket che oggi vale oro, perché comunque andrà nella capitale, sarà un evento storico, unico, per una città e un intero popolo che attende una serata così da cinque lustri e oltre.Ma la prevendita riservata esclusivamente agli abbonati rossoblù della stagione in corso, cominciata stamattina alle 10 su Vivaticket (e così sarà fino a domenica alle 10, prima dell'apertura della seconda fase, che sarà riservata invece ai possessori di fidelity card We Are One), è andata, e sta andando, oltre il previsto.

