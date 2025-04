Newsagent.it - Bienno Borgo Artisti 2.0: al via l’edizione 2025 con arte, visioni e digitale

Ilbresciano inaugura a maggio la nuova stagione culturale con tre eventi tra mostre, installazioni e cinema d’autore. Un progetto lungo nove mesi che trasformain un laboratorio creativo a cielo apertoPrimo appuntamento: La mostra “In-Between (Infra)”, visitabile fino all’11 maggioCon la mostra “In-Between (Infra)”, realizzata dall’artista padovana Barbara Bernardi, prende ufficialmente il viadi2.0. Il Comune bresciano della Val Camonica diventa anche quest’anno residenza d’artista accogliendo, per nove mesi, performer e creativi da tutto il mondo e galleria d’diffusa per esporre le proprie opere nei palazzi antichi, nelle fucine, nei teatri e nelle botteghe.La mostra si sviluppa attorno al tema del confine sottile in cui gli incontri prendono forma e dove i limiti tra sé e l’altro si dissolvono. 🔗 Newsagent.it