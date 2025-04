Bici e monopattini ma anche una tenda e un cappello da Alpino Vanno all' asta gli oggetti smarriti

Biciclette, monopattini elettrici, macchine fotografiche, caschi, cuffiette, una tenda da campeggio, un passeggino. E ancora: un set di piatti per batteria e persino un cappello da Alpino. Tra oggetti curiosi e grandi classici, sono circa 90 i beni che il Comune di Rimini metterà all'asta sabato. 🔗 Riminitoday.it - Bici e monopattini, ma anche una tenda e un cappello da Alpino. Vanno all'asta gli oggetti smarriti clette,elettrici, macchine fotografiche, caschi, cuffiette, unada campeggio, un passeggino. E ancora: un set di piatti per batteria e persino unda. Tracuriosi e grandi classici, sono circa 90 i beni che il Comune di Rimini metterà all'sabato. 🔗 Riminitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Pasticcio nel bando di bici e monopattini in sharing, il Comune lo annulla - Annullato il bando dellosharing. A fine gennaio era stato pubblicato per l’affidamento del servizio di micromobilità di biciclette e monopattini in condivisione a Padova, esteso anche ai Comuni della Comepa aderenti. Subito dopo sono stati depositati due ricorsi al Tar (dalle società Dott e Lime)... 🔗padovaoggi.it

Forti raffiche di vento in arrivo su Palermo: "Uscite solo se è necessario ed evitate monopattini, bici e moto" - Torna il maltempo su Palermo. La Protezione civile regionale nel tardo pomeriggio di oggi ha diffuso un avviso relativo al "rischio legato alle forti raffiche di vento" valido da oggi e fino a tutta la giornata di sabato, 15 marzo. "Viste le previsioni meteo e i potenziali eventi che potrebbero... 🔗palermotoday.it

Inaugurate nelle stazioni nuove aree di sosta per bici e monopattini in sharing - La Spezia, 26 marzo 2025 – È stato inaugurato oggi il progetto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato), che ha portato alla realizzazione di nuove aree di sosta per monopattini e biciclette in sharing presso le stazioni La Spezia Centrale e La Spezia Migliarina. L’iniziativa, sviluppata con il coinvolgimento di Bit Mobility, gestore del servizio, è stata presentata dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, Marco Toccafondi, responsabile Sviluppo Infrastrutture Area Centro Nord di RFI, Kristopher Casati, assessore alla Mobilità e Michele Francione Direttore Bit ... 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Bici e monopattini, ma anche una tenda e un cappello da Alpino. Vanno all'asta gli oggetti smarriti; L'asta del Comune di Rimini: dalle biciclette ai monopattini elettrici e spunta anche un cappello da alpino; Monopattini, tenda e passeggino tra i 90 oggetti messi all'asta dal comune. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Rimini, all’asta bici, monopattini, caschi, macchine fotografiche e una tenda - RIMINI. Biciclette, monopattini elettrici, macchine fotografiche, caschi, cuffiette, una tenda da campeggio, un passeggino. E ancora: un set di ... 🔗corriereromagna.it