Biasin difende Yildiz | Ha sbagliato ma lasciatelo in pace Vi dico la mia sulla sua espulsione

Biasin difende Yildiz: «Ha sbagliato, ma lasciatelo in pace». Il commento dopo l’espulsione e la squalificaSu TMW, Fabrizio Biasin ha parlato così dell’espulsione del bianconero Kenan Yildiz.Biasin – «Yildiz, espulso in Juve-Monza, ha sbagliato? Eccome. Yildiz merita il massacro? Ma per piacere. Rispetto a un gesto istintivo certamente non onorevole, rispetto all’evidente danno fatto alla sua squadra (c’è, sia chiaro), aprire processi sommari è fatto tipico-italiano e parecchio stucchevole. Il ragazzo ha commesso un errore, ha chiesto scusa, non ha “precedenti” di alcun genere. lasciatelo in pace». .com 🔗 Juventusnews24.com - Biasin difende Yildiz: «Ha sbagliato, ma lasciatelo in pace. Vi dico la mia sulla sua espulsione» : «Ha, main». Il commento dopo l’e la squalificaSu TMW, Fabrizioha parlato così dell’del bianconero Kenan– «, espulso in Juve-Monza, ha? Eccome.merita il massacro? Ma per piacere. Rispetto a un gesto istintivo certamente non onorevole, rispetto all’evidente danno fatto alla sua squadra (c’è, sia chiaro), aprire processi sommari è fatto tipico-italiano e parecchio stucchevole. Il ragazzo ha commesso un errore, ha chiesto scusa, non ha “precedenti” di alcun genere.in». .com 🔗 Juventusnews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Inzaghi Inter, Biasin elogia il tecnico: «Ha toccato 200 presenze in nerazzurro, c’è chi trova ancora la forza per criticarlo…» - di RedazioneInzaghi Inter, Biasin elogia il tecnico: «Ha toccato 200 presenze in nerazzurro, e…». Poi risponde alle eccessive critiche Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Fabrizio Biasin si sofferma sulla 200^ panchina di Simone Inzaghi all’Inter, collezionata in occasione della vittoria di ieri in Champions League contro il Feyenoord agli ottavi di finale. Questo il suo elogio nei confronti del tecnico nerazzurro, rispondendo ancora una volta alle critiche sollevate nei confronti di quest’ultimo. 🔗internews24.com

Yildiz titolare in Roma Juve? Tudor ha deciso sul numero 10: cosa succederà in attacco all’Olimpico - di Redazione JuventusNews24Yildiz sarà titolare in Roma Juve? Il tecnico Igor Tudor ha preso una decisione sul numero 10: cosa succederà in attacco all’Olimpico Questa sera, alle 20.45, allo Stadio Olimpico, la Juve di Igor Tudor affronterà la Roma di Claudio Ranieri in un big match cruciale per la corsa al quarto posto. Inquadrando le probabili formazioni della sfida, il tecnico croato si affiderà a Kenan Yildiz dal primo minuto anche contro i giallorossi. 🔗juventusnews24.com

Fedele difende Lukaku: “E’ fondamentale per il Napoli. Gimenez al Milan ha fatto…” - Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Fedele ha ribadito tutta la sua stima per Romelu Lukaku, facendo un paragone con Gimenez del Milan 🔗pianetamilan.it

Approfondimenti da altre fonti

Biasin su TMW: "Yildiz ha sbagliato ma non merita un massacro. Lasciatelo in pace" - Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tmw, si è concentrato sull'espulsione di Yildiz: "Yildiz, espulso in Juve-Monza, ha sbagliato? Eccome. Yildiz merita il massacro? Ma ... 🔗tuttojuve.com

Biasin difende: «Non si punta il dito su Inzaghi. Inter, problemi sì ma in fondo!» - L’Inter attraversa il periodo più delicato e complicato della stagione. In soccorso di Simone Inzaghi e dei suoi uomini arriva il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin, che analizza ciò che d ... 🔗informazione.it

Mediaset, Biasin difende Inzaghi: “E’ proprio per quei cambi che è in corsa su tutti i fronti!” - Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, ha parlato del pari dell'Inter contro il Parma nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “La partita si era ... 🔗m.tuttonapoli.net