Beyoncé fatica a vendere i biglietti per il suo Cowboy Carter Tour ma c' entra davvero l' amicizia con Puff Daddy?

Beyoncé parte in tour, ma fa fatica a fare sold out: “Paga per la storiaccia della sua amicizia con Puff Daddy. Era presente ai party con il marito Jay-Z” - È cambiato il vento per la super diva del pop Beyoncè? I maligni dicono di sì e il motivo è da ricondurre anche alle chiacchieratissime frequentazioni con Puff Daddy. Non è un mistero che il marito di Beyoncé, Jay-Z, sia stato e sia ancora oggi un amico fraterno dell’ex magnate dell’hip hop, finito in carcere per violenze sessuali e traffico di esseri umani, in attesa di processo al via il 5 maggio prossimo. 🔗ilfattoquotidiano.it

