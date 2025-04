Betis Siviglia-Fiorentina Palladino | Kean sta bene è pronto Vogliamo la finale

Siviglia, 30 aprile 2025 – "Ho parlato con Moise, è sereno, sta bene è carico. Certo dobbiamo affrontare tante partite, devo decidere se può partire dall'inizio". Raffaele Palladino, tecnico viola dà subito in conferenza stampa la notizia che i tifosi aspettavano: Kean (rientrato lunedì 28 dopo essere stato costretto ad andare a Parigi per gravi motivi familiari) sta bene fisicamente e in spirito. Una buona notizia alla vigilia di una sfida delicatissima, l'andata della semifinale di Conference League in casa del Betis Siviglia (si gioca giovedì 1° Maggio alle 21) . "E' una squadra molto forte – dice Palladino, parlando degli andalusi – grandi valori, maturi, con un bravissimo allenatore, qualità nei dribbling, nell'uno contro uno, ma noi l'abbiamo preparata bene. Il nostro sogno è andare in finale, la Vogliamo".

Fiorentina, Palladino: «La semifinale è un grande orgoglio, Kean è incredibile. Betis? Sarà diversa per questo motivo» - Le parole di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, nel post partita della sfida di Conference League contro il Celje. Tutti i dettagli Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport nel post partita della sfida contro il Celje, terminata 2-2. SEMIFINALE – «Ci sono i lati positivi, ma cerco anche quelli da migliorare. Abbiamo raggiunto l’obiettivo del passaggio del […] 🔗calcionews24.com

Fiorentina, Kean è tornato. Da oggi a disposizione di Palladino, obiettivo Betis Siviglia - Firenze, 29 aprile 2025 - E' il giorno del ritorno di Moise Kean in casa Fiorentina. L'attaccante della Nazionale è atteso nel pomeriggio al Viola Park per una seduta di allenamento differenziato, non essendosi potuto allenare nei giorni in cui è stato a Parigi con la famiglia. Atteso anche l'abbraccio con mister Palladino e con tutti i compagni, che ritrovano il loro trascinatore a due giorni dalla sfida contro il Betis Siviglia, valida per la semifinale d'andata di Conference League. 🔗lanazione.it

Kean è tornato a Firenze e può giocare contro il Betis: ma prima ci sarà un colloquio con Palladino - Dopo una settimana Kean ha fatto ritorno a Firenze e potrebbe essere convocato per la semifinale di Conference League: Palladino valuterà se è pronto per scendere in campo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

