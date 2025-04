Betis Siviglia Fiorentina i viola pronti alla semifinale di Conference

Cosa riportano altre fonti

Conference League: il Celje passa e affronterà la Fiorentina. Vincono Chelsea e Betis Siviglia - Giovedi di Europa League e Conference, con Roma, Lazio e Fiorentina impegnate tra le 18.45 e le 21 con l`obiettivo di centrare la qualificazione... 🔗calciomercato.com

Dove vedere Betis Siviglia-Fiorentina in tv, Conference League 2025: orario, canale, streaming - Andrà in scena giovedì 1° maggio, alle ore 21.00, la sfida di andata della semifinale di Conference League 2024-2025 di calcio tra gli spagnoli del Real Betis e la Fiorentina: nella sfida prevista all’Estadio Benito Villamarín di Siviglia i toscani vogliono ipotecare il passaggio alla finale della terza competizione continentale. La vincente di questo doppio confronto affronterà nell’ultimo atto la formazione che uscirà dal confronto tra gli inglesi del Chelsea e gli svedesi del Djurgarden. 🔗oasport.it

Real Betis-Fiorentina (Conference League, 01-05-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I viola ritrovano Kean - La Fiorentina ha fatto più fatica del previsto per raggiungere la terza finale di Conference League consecutiva e i viola hanno dovuto ringraziare Kean autore del 2-2 nella sfida di ritorno dei quarti contro il Celje che al Franchi aveva ribaltato la situazione anche se la parità è durata appena due minuti. La squadra di […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Ne parlano su altre fonti

Betis, Pellegrini alla vigilia: "La Fiorentina gioca bene, Giuseppe Rossi mi ha parlato di Firenze" - Manuel Pellegrini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Conference League tra Betis Siviglia e Fiorentina. Il tecnico della squadra spagnola ha riconosciuto la ... 🔗msn.com

Palladino carica la Fiorentina per il Betis: "Vogliamo arrivare fino in fondo. Kean è sereno" - L'allenatore della Viola ha parlato con Gosens alla vigilia della semifinale di andata di Conference League: tutte le dichiarazioni ... 🔗corrieredellosport.it

Betis Siviglia-Fiorentina, Palladino: “Kean sta bene, è pronto. Vogliamo la finale” - Il tecnico viola presenta la sfida in terra di Andalusia. “Loro hanno grandi qualità, ma l’abbiamo preparata bene, abbiamo consapevolezza nei nostri mezzi”. Si giocherà in una bolgia, ma i gigliati no ... 🔗msn.com